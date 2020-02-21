Ciudad de México, México – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, quiere contribuir con innovación a reducir la brecha que existe actualmente entre el acceso y la oferta de atención en salud. Conscientes de que la digitalización en la salud es uno de los grandes modelos globales que se espera que en México y Latinoamérica se consolide de manera progresiva para ofrecer servicios de salud de alta calidad, efectivos y equitativos; Philips emplea la tecnología para contribuir en el avance que requiere el área diagnóstica y enfrentar así uno de los grandes problemas en salud; la detección oportuna. En el marco de Healthnology México 2020, celebrado recientemente en la Ciudad de México, la automatización, digitalización y la Inteligencia Artificial aplicada a los procesos clínicos, fueron las principales temáticas que abordaron los conferencistas, como fue el caso de Mario Pérez Monzó, director comercial de Philips Health Systems, quien compartió con los asistentes la forma en la que la compañía se ha vuelto dinámica permitiéndoles tomar decisiones estratégicas para mejorar la experiencia del paciente y los usuarios. La adopción de nuevas tecnologías automatizadas es uno de los paradigmas a los que aspira el sector salud; las iniciativas digitales brindan los mejores resultados cuando se las lleva a un área problemática específica y se las implementa como parte de un programa de transformación para ofrecer resultados medibles y sostenibles. Esto fue lo que hizo Philips al alinearse con la visión de Funsalud para pensar diferente y coadyuvar a reducir la brecha en salud; la cual se agranda por la situación actual de la oferta y demanda de los servicios en México. La demanda de servicios de salud aumenta por el crecimiento poblacional, la transición demográfica y las enfermedades crónicas; mientras que la oferta de servicios disminuye por la inversión total insuficiente, la mezcla público-privada inequitativa, el gasto de bolsillo muy elevado y la gestión operativa y financiera ineficiente. La forma de acortar la brecha es a través de la innovación y las 5 D’s: Digitalización, Disrupción, Desmaterialización, Desmonetización y Democratización. El objetivo es lograr una medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa para ayudar a desacelerar la demanda de servicios de salud. Derivado de este entendimiento Philips se enfocó en formar un equipo multidisciplinario para crear un ecosistema abierto que les permita digitalizar una especialidad en la Ciudad de México, la patología, la cual es vital para que el sistema de salud sea exitoso; ya que 70% de las decisiones que afectan la vida de los pacientes involucra un estudio de patología. Datos de la Sociedad Mexicana de Oncología (SMeO) indican que el 60% de los casos de cáncer en México son detectados en etapas avanzadas, considerando que muchas de las muertes se deben a diagnósticos tardíos. Mediante la digitalización se reducirá el tiempo que tarda un patólogo en entregar un diagnóstico, los errores en la parte de procesamiento, y les permitirá trabajar desde cualquier lugar. Philips lleva muchos años trabajando en la digitalización de Rayos X, una de sus fortalezas actuales es la digitalización de la gestión hospitalaria con la solución Tasy. Además se encuentra prospectando la parte de posprocesamiento avanzado y progresando para digitalizar oncología y genomica en breve.