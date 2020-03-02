Philips designa a Fabia Tetteroo-Bueno como vicepresidente sénior y gerente general para América Latina

Ámsterdam, Países Bajos - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) anunció la designación de Fabia Tetteroo-Bueno como vicepresidente sénior y gerente general de Philips para Latinoamérica, lo que la convierte en la primera mujer que dirige la organización en esta región. Tetteroo-Bueno sucederá a David Reveco Sotomayor, quien dejará la compañía para iniciar un próximo capítulo en su carrera después de 20 años en la compañía. “La vasta experiencia de Fabia Tetteroo-Bueno, su trayectoria internacional y su capacidad comprobada de liderazgo la colocan en una posición ideal para seguir transformando el futuro de la salud en la región, ofreciendo soluciones integradas y logrando mejores resultados a través de nuestra estrategia del continuum de la salud”, comentó Henk de Jong, Director de Mercados Internacionales y miembro del Comité Ejecutivo de Royal Philips. Tetteroo-Bueno estará a cargo de implementar la estrategia de Philips en Latinoamérica para los sectores de atención médica profesional y de salud de los consumidores, y de fortalecer aún más la posición de Philips como líder en tecnología de salud a través de un crecimiento rentable y sostenido. Además, será la voz líder de la misión de Philips de mejorar la vida de las personas en una región donde aproximadamente el 30 % de la población no tiene acceso a atención médica de calidad. En su cargo anterior como Directora de Ventas y Marketing Empresarial para el negocio de Salud Personal en América Latina, presentó diferentes iniciativas para que las personas lleven una vida más saludable con propuestas enfocadas en rutinas sanas y el cuidado en el hogar, con las que obtuvo excelentes resultados en toda la región. Tiene una carrera profesional activa de 23 años en Philips, donde ha ocupado varios cargos sénior en las áreas de dirección general y de ventas y marketing. Su experiencia combina estrategias de negocios para modelos de empresa al consumidor (B2C), empresa a empresa (B2B) y empresa a gobierno (B2G) en varios sectores de Philips: atención médica, salud personal, iluminación y televisores, en los Países Bajos, China, Alemania, Filipinas y, en los últimos 4 años, en América Latina. Nacida en Brasil, está muy interesada en impulsar la misión de Philips para mejorar la vida de las personas mediante la innovación en la región. Al resumir su propio estilo de gestión, lo describe como “uno impulsado por el propósito y enfocado al rendimiento”. “Creo que debemos trabajar estrechamente con nuestros clientes para entender cómo pueden brindar mejores servicios a sus consumidores y pacientes. Quiero asegurarme de que todos en Philips sepamos cómo lograr un impacto positivo en la vida de los latinoamericanos con innovaciones que fomentan el bienestar, la prevención y el cuidado de la salud. Liderar en función de objetivos es mi lema”, afirma Tetteroo-Bueno.