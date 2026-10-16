En el entorno actual del cuidado de la salud impulsado por datos, la imagenología empresarial es el núcleo de la estrategia de transformación digital de una organización. Las organizaciones sanitarias reconocen cada vez más el valor de una solución unificada y escalable que consolide los datos de imagen entre departamentos, mejore la accesibilidad y respalde la toma de decisiones clínicas basada en datos. En Philips, entendemos la importancia de integrar los datos de imágenes en el ecosistema más amplio del cuidado de la salud, no solo almacenarlos.