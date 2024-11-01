Tomografía computada

La TC de Philips se dedica a la remodelación de las imágenes de maneras que nunca se pensó que fueran posibles. Lo hacemos a través de nuestro liderazgo en los avances científicos de las técnicas de reconstrucción iterativas, el flujo de trabajo, las tecnologías de detección y visualización avanzadas.

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