Terapia guiada por imágenes
Soluciones de terapia guiada por imágenes de Philips para la orientación visual durante terapias mínimamente invasivas. Ofrecemos una amplio portafolio de soluciones intervencionistas en la industria, ayudando a los médicos a tratar a sus pacientes de manera más efectiva y eficiente.
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Tomografía computada
La TC de Philips se dedica a la remodelación de las imágenes de maneras que nunca se pensó que fueran posibles. Lo hacemos a través de nuestro liderazgo en los avances científicos de las técnicas de reconstrucción iterativas, el flujo de trabajo, las tecnologías de detección y visualización avanzadas.
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ECG Diagnóstica
En sus manos, el monitoreo ECG de Philips impulsa el cuidado cardíaco hacia adelante. En todos los entornos de atención, desde el hospital hasta el hogar y más allá, le brindamos el poder de ofrecer diagnósticos que permiten intervenir y tratar al paciente en el lugar correcto, en el momento adecuado.
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