(1) Vea 15 pacientes más por día, ahorre 8 horas extra por semana y evite aproximadamente 28 repeticiones de tomas por semana (en comparación con la versión anterior de DigitalDiagnost y con base en 100 pacientes por día. Los resultados reales en otros casos pueden variar).
(2) La colimación inteligente del tórax se limita al tórax en posición vertical con vistas del tórax de adultos únicamente
(3) Estándar en configuraciones de paquetes Premium y Pro – opcional para paquetes Plus, Value y ER.
(4) Comparado con no utilizar SCT en el Radiography 7300 C, validado por 12 médicos clínicos en un entorno de desarrollo de Philips. Cálculo del ahorro de tiempo diario basado en 35 pacientes adultos con tórax en posición vertical por día. Los resultados pueden variar. El ahorro de tiempo promedio es de 8,1 s.
(5) En comparación con la versión anterior, UNIQUE
(6)ClearRead Bone Suppression by Riverain Technologies Freedman M et al. Improved detection of lung nodules with novel software that suppresses the rib and clavicle shadows on chest radiographs. Radiology. 2011.
(7) Comparado con DigitalDiagnost Rel. 4, hasta un 39 % menos de consumo energético anual, con un ahorro potencial de hasta 1 300 kWh por año. Basado en 84 pacientes por día. Los resultados reales en otros casos pueden variar. Comparado con DigitalDiagnost Rel. 3, hasta un 70 % menos de consumo energético anual, con un ahorro potencial de hasta 5 132 kWh por año. Basado en 84 pacientes por día. Los resultados reales en otros casos pueden variar.
((8) En comparación con su sistema predecesor DigitalDiagnost Rel. 4 con una configuración similar