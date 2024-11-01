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Eagle Eye Platinum ST

Catéter digital IVUS de punta corta

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El catéter de IVUS digital Eagle Eye Platinum ST ofrece una distancia de punta a imagenología de 2.5 mm, diseñada para una evaluación del vaso mayor que los catéteres estándar al proporcionar una visualización más cercana de lesiones altamente estenosadas y anatomía distal. El catéter de punta corta se adapta a todas las guías de 5F y tiene todas las características de nuestro modelo Eagle Eye Platinum, que incluye simplicidad de instalación automática, tres marcadores radiopacos, recubrimiento hidrofílico GlyDx y compatibilidad SyncVision.*

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Características
Capacidad de colocación en tortuosidad
Mejor colocación en la tortuosidad

Mejor colocación en la tortuosidad

El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece mejor capacidad de colocación a través de la tortuosidad, en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de mesa tortuoso.*

Mejor colocación en la tortuosidad

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El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece mejor capacidad de colocación a través de la tortuosidad, en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de mesa tortuoso.*

Mejor colocación en la tortuosidad

El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece mejor capacidad de colocación a través de la tortuosidad, en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de mesa tortuoso.*
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Mejor colocación en la tortuosidad

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El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece mejor capacidad de colocación a través de la tortuosidad, en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de mesa tortuoso.*
Simplicidad de la instalación automática
Instalación automática para la imagenología inmediata

Instalación automática para la imagenología inmediata

La simplicidad de la instalación inmediata y el diseño digital de estado sólido del catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum proporcionan un enfoque rápido y fácil para la imagenología IVUS. No hay accionamiento por motor, no tiene partes móviles y no se requiere dispositivo de retiro. Además, no tiene que preocuparse por limpiar o cebar el transductor antes de un procedimiento.

Instalación automática para la imagenología inmediata

Instalación automática para la imagenología inmediata
La simplicidad de la instalación inmediata y el diseño digital de estado sólido del catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum proporcionan un enfoque rápido y fácil para la imagenología IVUS. No hay accionamiento por motor, no tiene partes móviles y no se requiere dispositivo de retiro. Además, no tiene que preocuparse por limpiar o cebar el transductor antes de un procedimiento.

Instalación automática para la imagenología inmediata

La simplicidad de la instalación inmediata y el diseño digital de estado sólido del catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum proporcionan un enfoque rápido y fácil para la imagenología IVUS. No hay accionamiento por motor, no tiene partes móviles y no se requiere dispositivo de retiro. Además, no tiene que preocuparse por limpiar o cebar el transductor antes de un procedimiento.
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Simplicidad de la instalación automática
Instalación automática para la imagenología inmediata

Instalación automática para la imagenología inmediata

La simplicidad de la instalación inmediata y el diseño digital de estado sólido del catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum proporcionan un enfoque rápido y fácil para la imagenología IVUS. No hay accionamiento por motor, no tiene partes móviles y no se requiere dispositivo de retiro. Además, no tiene que preocuparse por limpiar o cebar el transductor antes de un procedimiento.
Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*

Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada
El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*

Lubricidad mejorada

El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*
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Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*
Evalúa más vasos
Visualización más cercana

Visualización más cercana

Un diseño de punta más corta permite un mayor progreso del transductor en un vaso altamente estenosado o distal, lo que permite ver las imágenes más distales. Como el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo tiene indicaciones coronarias y periféricas.

Visualización más cercana

Visualización más cercana
Un diseño de punta más corta permite un mayor progreso del transductor en un vaso altamente estenosado o distal, lo que permite ver las imágenes más distales. Como el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo tiene indicaciones coronarias y periféricas.

Visualización más cercana

Un diseño de punta más corta permite un mayor progreso del transductor en un vaso altamente estenosado o distal, lo que permite ver las imágenes más distales. Como el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo tiene indicaciones coronarias y periféricas.
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Evalúa más vasos
Visualización más cercana

Visualización más cercana

Un diseño de punta más corta permite un mayor progreso del transductor en un vaso altamente estenosado o distal, lo que permite ver las imágenes más distales. Como el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo tiene indicaciones coronarias y periféricas.
Perfil bajo para casos complejos
Perfil bajo para casos complejos

Perfil bajo para casos complejos

Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST encaja en catéteres guía 5F con un diámetro interno de 0.056". El perfil bajo y las transiciones del eje permiten una mayor depuración en casos complejos donde se necesita un catéter IVUS que encaje lado a lado en una guía más grande con cables conjuntos. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede utilizar con un microcatéter de Terumo Finecross en un guía 7F*.

Perfil bajo para casos complejos

Perfil bajo para casos complejos
Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST encaja en catéteres guía 5F con un diámetro interno de 0.056". El perfil bajo y las transiciones del eje permiten una mayor depuración en casos complejos donde se necesita un catéter IVUS que encaje lado a lado en una guía más grande con cables conjuntos. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede utilizar con un microcatéter de Terumo Finecross en un guía 7F*.

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Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST encaja en catéteres guía 5F con un diámetro interno de 0.056". El perfil bajo y las transiciones del eje permiten una mayor depuración en casos complejos donde se necesita un catéter IVUS que encaje lado a lado en una guía más grande con cables conjuntos. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede utilizar con un microcatéter de Terumo Finecross en un guía 7F*.
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Perfil bajo para casos complejos
Perfil bajo para casos complejos

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Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST encaja en catéteres guía 5F con un diámetro interno de 0.056". El perfil bajo y las transiciones del eje permiten una mayor depuración en casos complejos donde se necesita un catéter IVUS que encaje lado a lado en una guía más grande con cables conjuntos. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede utilizar con un microcatéter de Terumo Finecross en un guía 7F*.
Coregistro de IVUS
Compatibilidad SyncVision

Compatibilidad SyncVision

El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum ST es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.

Compatibilidad SyncVision

Compatibilidad SyncVision
El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum ST es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.

Compatibilidad SyncVision

El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum ST es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.
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Coregistro de IVUS
Compatibilidad SyncVision

Compatibilidad SyncVision

El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum ST es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.
Marcadores radiopacos
Marcadores para estimar la longitud

Marcadores para estimar la longitud

Depender solamente de angiogramas, puede dificultar la estimación de la longitud de la bifurcación y de lesiones ostiales y tortuosas. Los catéteres Eagle Eye Platinum ST proporcionan tres marcadores radiopacos con espaciamiento de 10 mm, lo que facilita la estimación de la longitud sin que se requiera un dispositivo de cable o dispositivo de retiro. El coregistro del SyncVision mide la longitud exacta, incluso con un retiro manual.

Marcadores para estimar la longitud

Marcadores para estimar la longitud
Depender solamente de angiogramas, puede dificultar la estimación de la longitud de la bifurcación y de lesiones ostiales y tortuosas. Los catéteres Eagle Eye Platinum ST proporcionan tres marcadores radiopacos con espaciamiento de 10 mm, lo que facilita la estimación de la longitud sin que se requiera un dispositivo de cable o dispositivo de retiro. El coregistro del SyncVision mide la longitud exacta, incluso con un retiro manual.

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Depender solamente de angiogramas, puede dificultar la estimación de la longitud de la bifurcación y de lesiones ostiales y tortuosas. Los catéteres Eagle Eye Platinum ST proporcionan tres marcadores radiopacos con espaciamiento de 10 mm, lo que facilita la estimación de la longitud sin que se requiera un dispositivo de cable o dispositivo de retiro. El coregistro del SyncVision mide la longitud exacta, incluso con un retiro manual.
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Marcadores radiopacos
Marcadores para estimar la longitud

Marcadores para estimar la longitud

Depender solamente de angiogramas, puede dificultar la estimación de la longitud de la bifurcación y de lesiones ostiales y tortuosas. Los catéteres Eagle Eye Platinum ST proporcionan tres marcadores radiopacos con espaciamiento de 10 mm, lo que facilita la estimación de la longitud sin que se requiera un dispositivo de cable o dispositivo de retiro. El coregistro del SyncVision mide la longitud exacta, incluso con un retiro manual.
VH IVUS
Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres
La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²
Más información
VH IVUS
Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²
ChromaFlo
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo
ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

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ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.
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ChromaFlo
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

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ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.
  • Capacidad de colocación en tortuosidad
  • Simplicidad de la instalación automática
  • Recubrimiento hidrofílico GlyDx
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Capacidad de colocación en tortuosidad
Mejor colocación en la tortuosidad

Mejor colocación en la tortuosidad

El catéter Eagle Eye Platinum ST ofrece mejor capacidad de colocación a través de la tortuosidad, en comparación con el catéter Eagle Eye Platinum en un modelo de mesa tortuoso.*

Mejor colocación en la tortuosidad

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Simplicidad de la instalación automática
Instalación automática para la imagenología inmediata

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La simplicidad de la instalación inmediata y el diseño digital de estado sólido del catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum proporcionan un enfoque rápido y fácil para la imagenología IVUS. No hay accionamiento por motor, no tiene partes móviles y no se requiere dispositivo de retiro. Además, no tiene que preocuparse por limpiar o cebar el transductor antes de un procedimiento.

Instalación automática para la imagenología inmediata

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Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*

Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada
El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*

Lubricidad mejorada

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Recubrimiento hidrofílico GlyDx
Lubricidad mejorada

Lubricidad mejorada

El mejor recubrimiento hidrofílico GlyDx, aplicado a la porción distal del catéter, proporciona mayor lubricidad y durabilidad durante su uso. La punta cónica y lumen de intercambio largo rápido agregan empuje.*
Evalúa más vasos
Visualización más cercana

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Un diseño de punta más corta permite un mayor progreso del transductor en un vaso altamente estenosado o distal, lo que permite ver las imágenes más distales. Como el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo tiene indicaciones coronarias y periféricas.

Visualización más cercana

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Visualización más cercana

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Visualización más cercana

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Un diseño de punta más corta permite un mayor progreso del transductor en un vaso altamente estenosado o distal, lo que permite ver las imágenes más distales. Como el catéter Eagle Eye Platinum, el dispositivo tiene indicaciones coronarias y periféricas.
Perfil bajo para casos complejos
Perfil bajo para casos complejos

Perfil bajo para casos complejos

Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST encaja en catéteres guía 5F con un diámetro interno de 0.056". El perfil bajo y las transiciones del eje permiten una mayor depuración en casos complejos donde se necesita un catéter IVUS que encaje lado a lado en una guía más grande con cables conjuntos. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede utilizar con un microcatéter de Terumo Finecross en un guía 7F*.

Perfil bajo para casos complejos

Perfil bajo para casos complejos
Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST encaja en catéteres guía 5F con un diámetro interno de 0.056". El perfil bajo y las transiciones del eje permiten una mayor depuración en casos complejos donde se necesita un catéter IVUS que encaje lado a lado en una guía más grande con cables conjuntos. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede utilizar con un microcatéter de Terumo Finecross en un guía 7F*.

Perfil bajo para casos complejos

Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST encaja en catéteres guía 5F con un diámetro interno de 0.056". El perfil bajo y las transiciones del eje permiten una mayor depuración en casos complejos donde se necesita un catéter IVUS que encaje lado a lado en una guía más grande con cables conjuntos. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede utilizar con un microcatéter de Terumo Finecross en un guía 7F*.
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Al igual que el Eagle Eye Platinum, el modelo ST encaja en catéteres guía 5F con un diámetro interno de 0.056". El perfil bajo y las transiciones del eje permiten una mayor depuración en casos complejos donde se necesita un catéter IVUS que encaje lado a lado en una guía más grande con cables conjuntos. Por ejemplo, el Eagle Eye Platinum se puede utilizar con un microcatéter de Terumo Finecross en un guía 7F*.
Coregistro de IVUS
Compatibilidad SyncVision

Compatibilidad SyncVision

El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum ST es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.

Compatibilidad SyncVision

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El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum ST es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.

Compatibilidad SyncVision

El catéter IVUS digital Eagle Eye Platinum ST es compatible con el coregistro SyncVision que crea una asociación de tres vías entre ubicaciones de visualizaciones IVUS de angiografía y longitudinal, y marcos tomográficos de IVUS. SyncVision simplifica el dimensionado de los vasos, agiliza la evaluación de las lesiones y ofrece una terapia precisa.
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Coregistro de IVUS
Compatibilidad SyncVision

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Marcadores radiopacos
Marcadores para estimar la longitud

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Depender solamente de angiogramas, puede dificultar la estimación de la longitud de la bifurcación y de lesiones ostiales y tortuosas. Los catéteres Eagle Eye Platinum ST proporcionan tres marcadores radiopacos con espaciamiento de 10 mm, lo que facilita la estimación de la longitud sin que se requiera un dispositivo de cable o dispositivo de retiro. El coregistro del SyncVision mide la longitud exacta, incluso con un retiro manual.

Marcadores para estimar la longitud

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Depender solamente de angiogramas, puede dificultar la estimación de la longitud de la bifurcación y de lesiones ostiales y tortuosas. Los catéteres Eagle Eye Platinum ST proporcionan tres marcadores radiopacos con espaciamiento de 10 mm, lo que facilita la estimación de la longitud sin que se requiera un dispositivo de cable o dispositivo de retiro. El coregistro del SyncVision mide la longitud exacta, incluso con un retiro manual.

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Depender solamente de angiogramas, puede dificultar la estimación de la longitud de la bifurcación y de lesiones ostiales y tortuosas. Los catéteres Eagle Eye Platinum ST proporcionan tres marcadores radiopacos con espaciamiento de 10 mm, lo que facilita la estimación de la longitud sin que se requiera un dispositivo de cable o dispositivo de retiro. El coregistro del SyncVision mide la longitud exacta, incluso con un retiro manual.
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Marcadores radiopacos
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Depender solamente de angiogramas, puede dificultar la estimación de la longitud de la bifurcación y de lesiones ostiales y tortuosas. Los catéteres Eagle Eye Platinum ST proporcionan tres marcadores radiopacos con espaciamiento de 10 mm, lo que facilita la estimación de la longitud sin que se requiera un dispositivo de cable o dispositivo de retiro. El coregistro del SyncVision mide la longitud exacta, incluso con un retiro manual.
VH IVUS
Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres
La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²

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La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²
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VH IVUS
Evaluación de la lesión en tiempo real en el laboratorio de catéteres

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La imagenología VH IVUS proporciona un mapa de tejido coloreado de la composición de la placa con mediciones automatizadas de lumen y vasos. La tecnología de VH IVUS utiliza técnicas de análisis espectral avanzadas y patentadas para clasificar placas en 4 tipos de tejidos con 93-97 % de exactitud.¹, ²
ChromaFlo
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo
ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

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ChromaFlo
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ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

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Especificaciones

Especificaciones de tamaño del catéter
Especificaciones de tamaño del catéter
Catéter guía mínimo
  • 5F (I.D. 0.056")
Cable guía máximo
  • 0.014"
Diámetro máximo de imagenología
  • 20 mm
Longitud de trabajo
  • 150 cm
Frecuencia
  • 20 MHz
Especificaciones de tamaño del catéter
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Catéter guía mínimo
  • 5F (I.D. 0.056")
Cable guía máximo
  • 0.014"
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Especificaciones de tamaño del catéter
Especificaciones de tamaño del catéter
Catéter guía mínimo
  • 5F (I.D. 0.056")
Cable guía máximo
  • 0.014"
Diámetro máximo de imagenología
  • 20 mm
Longitud de trabajo
  • 150 cm
Frecuencia
  • 20 MHz
  • 1. No se ha establecido la seguridad y eficacia de VH IVUS para uso en la caracterización de lesiones vasculares y tipos de tejidos.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • *Datos en archivo.

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