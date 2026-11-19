Aviso legal

*Precisión significa: MRCAT proporciona < ± 1 mm de precisión geométrica total de los datos de imagen en < 20 cm de diámetro de volumen esférico (DSV) y < ± 2 mm de precisión geométrica total de los datos de imagen en < Volumen esférico de 40 cm de diámetro (DSV))*. *Limitado a 32 cm en dirección z en más del 95% de los puntos dentro del volumen.

**El 95% de los pacientes con cáncer de próstata no presentan diferencias en la dosis simulada basada en imágenes de MRCAT >(criterio de análisis Gamma 3%/3 mm realizado en el 99% de los vóxeles que superan el 75% de la dosis máxima) en comparación con el plan basado en TC para EBRT.

***Preciso significa percentil 95 de la distancia de Hausdorff modificada <5 mm en comparación con los contornos realizados de forma manual por expertos. La distancia media es de <1,5 mm y se mide como distancia de Hausdorff modificada media en comparación con los contornos realizados de forma manual por expertos.

**** Basado en 49 casos (cada uno para próstata anatómica, vejiga, recto, bulbo del pene y cabezas de fémur)