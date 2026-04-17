Utilice la fusión entre diferentes disciplinas médicas
Con una mayor presión para reducir los costos y tiempos de procedimientos a lo largo del mundo de la atención a la salud, el EPIQ PercuNav aborda estos requisitos al permitir al médico tomar una aproximación multimodalidad de fusión en diferentes escenarios médicos. Al utilizar accesorios nuevos rediseñados y reutilizables, ahora el médico puede utilizar la fusión en el abdomen, próstata, mama y otras partes pequeñas, mientras que reduce tiempos y la dependencia de otras técnicas de imaginología como MR o CT.