Aviso legal

Los sistemas de arcos en C móviles Zenition se encuentran disponibles para la venta solo en algunos países. Consulte con su representante local para conocer la disponibilidad en su mercado.

La representación real del producto puede variar.

1. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en febrero y septiembre de 2022 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 42 encuestados (26 cirujanos y radiólogos, y 16 tecnólogos y enfermeros) de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.

2. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en febrero y septiembre de 2022 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 37 encuestados (26 cirujanos y radiólogos, y 11 tecnólogos y enfermeros) de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.

3. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en febrero y septiembre de 2022 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 50 encuestados (26 cirujanos y radiólogos, y 24 tecnólogos y enfermeros) de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.

4. Las reducciones de dosis de rayos X se refieren a características específicas y variarán en función de los parámetros de dosis seleccionados.

5. Opcional para la configuración de 2.1 kW y estándar para la configuración de 4 kW.

Philips se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o de descontinuar cualquier producto en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación, y no será responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación.

Para obtener la información más actualizada, comuníquese con su representante de ventas de Philips.