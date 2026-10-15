Aviso legal

1. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use‑Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 25 médicos de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.

2. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use‑Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 44 médicos clínicos de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.

3. Resultados obtenidos durante el estudio de validación de afirmaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use‑Lab GmbH, una empresa independiente. Participaron 49 médicos de la UE y EE. UU., que respondieron un cuestionario luego de una prueba para determinar la facilidad de uso con práctica adicional del sistema.

4. Resultados obtenidos durante las pruebas de usuarios realizadas en noviembre de 2013 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. En las pruebas participaron 30 profesionales clínicos de EE. UU. (15 médicos junto con 15 enfermeros o técnicos radiólogos), quienes llevaron a cabo procedimientos simulados utilizando sistemas móviles de rayos X Philips en un entorno de quirófano simulado. Ninguno de ellos había trabajado previamente con los demás.

Las reducciones de dosis de rayos X se refieren a características específicas, y variarán en función de los parámetros de dosis seleccionados.

Algunas imágenes clínicas que se muestran son de Zenition 70 y Veradius Unity, y no representan la calidad de imagen final del Zenition 90.

Los sistemas Zenition 90 están disponibles para la venta en un número limitado de países. Consulte con su representante local de Philips.

Algunas de las características que se muestran son opcionales para Zenition 90.

La representación real del producto puede variar.

Philips se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o de descontinuar cualquier producto en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación, y no será responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas