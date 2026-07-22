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  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
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Descontinuado

OneBlade

QP2520/30

4.4
| (1400) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Para cualquier longitud de vello

  • 3 peines recortadores desmontables para barba incipiente

  • Recargable, uso en seco y húmedo

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.

Recorta

Recorta

Recórtate la barba a la longitud que prefieras. Tu rastrillo facial Philips OneBlade incluye 3 peines recortadores de barba: uno de 1 mm para lograr una barba corta, uno de 3 mm para una barba media y uno de 5 mm para una barba larga.

Modela

Modela

Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

1400

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

22/07/2026

México

México

Comprador verificado

Muy práctica

Porque las rasuradas son suaves y ya no irritan... Ademas que se siente más al ras sin tantas pasadas.

Ventajas

Muy práctica

Contras

Cuchillas de repuesto muy caras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Date of Use 2024-07-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro

Date of Use 2024-07-11

15/05/2026

México

México

Comprador verificado

Recomendado para todos!

Buscaba un metodo para afeitar mi rostro pero siempre tenerlo suave, y el hecho de gastar tanto en rastrillos no me agradaba tanto, pero me encanta que funciona muy bien y la vibracion no molesta

Ventajas

Tal vez añadir un estuche en el paquete podria ser increible para poder guardarlo para viajes

Contras

Solo que no tiene estuche de viaje :C

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/20 Rostro

Date of Use 2026-05-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/20 Rostro

Date of Use 2026-05-14

11/04/2026

México

México

Comprador verificado

Muy buen producto

Me gusta mucho su practicsidad y la duración de la batería, superó mi expectativa

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.  

  1. Cada cuchilla dura hasta 4 meses, para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.