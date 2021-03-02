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OneBladeCuchilla de repuesto

QP210/50

4
| (44) Opiniones
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello
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OneBlade Pro

OneBlade Pro
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OneBlade Pro Cara y Cuerpo

OneBlade Pro Cara y Cuerpo
Face + Body

QP6542/10

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Una original

  • Se adapta a todas los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que perdura

Cuchilla que perdura

Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.0

de 5

44

Opiniones

02/03/2021

México

México

Excelente cuchilla

Muy recomendable, su funcionamiento y la alta tecnología para moldear es increíble.

Ventajas

Gran funcionamiento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

02/03/2021

México

México

Cuchilla reemplazable

la cuchilla es bastante fácil de utilizar, el hecho de que sea reemplazable es uno de sus puntos fuertes

Ventajas

si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

01/03/2021

México

México

Justo lo que estaba buscando

Que gusto que piensen en los repuestos, es bien difícil comprar un producto y que luego no tengas como seguir usándolo.

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.  

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.