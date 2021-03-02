QP210/50
Recorta, perfila y afeita
Una original
Se adapta a todas los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado
4.0
de 5
44
Opiniones
karlangas03
02/03/2021
México
Excelente cuchilla
Muy recomendable, su funcionamiento y la alta tecnología para moldear es increíble.
Ventajas
Gran funcionamiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
02/03/2021
México
Cuchilla reemplazable
la cuchilla es bastante fácil de utilizar, el hecho de que sea reemplazable es uno de sus puntos fuertes
Ventajas
si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
ROCKOLORD
01/03/2021
México
Justo lo que estaba buscando
Que gusto que piensen en los repuestos, es bien difícil comprar un producto y que luego no tengas como seguir usándolo.
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.