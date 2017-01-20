23. ¿Qué transductores son compatibles con M-Mode? M-Mode está disponible en los transductores S4-1, C5-2 y L12-4. 24 .¿Puedo utilizar Lumify fuera del hospital? Lumify es un sistema de ultrasonido transportable para uso en entornos dond profesionales del cuidado de la salud preste atención médica que pueden incluir el hogar, el hospital, una oficina clínica o médica, y entornos de transportación de emergencia (EMT, por sus siglas en inglés). 25. ¿Qué elementos incluye una adquisición directa de Lumify? Si realiza una compra directa de Lumify, obtendría el transductor (o transductores) Lumify, la aplicación Lumify, las actualizaciones de software y la garantía del fabricante. Su compra también incluiría una bolsa de transporte para el dispositivo y el transductor. IMPORTANTE: Su compra no incluye un dispositivo inteligente compatible, con excepción del paquete Lumify System (solución incluida, solo en EE. UU.). Si compró un paquete de sistema Lumify, Philips le proporciona una tableta COTS compatible con la última versión de la aplicación Lumify instalada, además de los componentes anteriores para un Lumify comprado directamente. 26. ¿Qué métodos de pago puedo utilizar para mi compra directa de Lumify? Puede realizar añadir su compra de Lumify a una tarjeta de crédito o Philips creará una factura del pedido para usted. 27. ¿Cuanto tiempo tardará en llegar mi transductor una vez que lo compre? Su(s) transductor(es) deben llegar en un plazo de dos semanas después de haber hecho el pedido, pero el tiempo actual dependerá de la disponibilidad del producto. Los pedidos más grandes pueden tomar más tiempo. Por favor llame al (844) 695-8643 si tiene preguntas sobre su pedido. 28. ¿Qué tipo de garantía ofrecen con la compra de una solución Lumify? Su adquisición de Lumify está cubierta por una garantía estándar de 5 años

que incluye acceso a la sección de soporte de nuestro portal de Lumify

, a los expertos en servicio técnico remoto de Philips, y también a una cobertura en caso de defectos de fabricación de su(s) transductor(es) Lumify

.www.lumify.philips.com/web/support- Por un costo adicional, puede disponer de un seguro Premium gracias a nuestra oferta Xtend Premium, que le proporcionará protección en caso de daños accidentales. 29. ¿Qué cobertura por servicios adicionales está disponible con la compra de una solución Lumify? Philips ofrece Xtend Premium, un contrato de servicio que permite una cobertura adicional para su compra de Lumify. Por favor consulte los Términos y Condiciones para más información sobre Xtend Premium. https://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions. 30. ¿Cuáles son los términos y condiciones de la garantía por el Lumify que compré? Términos y condiciones de la garantía https://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions. 31. ¿Cuáles son los términos y condiciones de Xtend Premium, el contrato de mantenimiento a la venta de Lumify? Xtend Premium proporciona cobertura en caso de daños accidentales para los transductores Lumify que el cliente haya comprado durante el periodo especificado en la oferta. El cliente tiene derecho al reemplazo de transductores dañados por accidente (sin que se pueda realizar más de una sustitución de transductor por año). Xtend Premium está diseñado para complementar la cobertura de la garantía del transductor Lumify adquirido; sin embargo, no incluye la sustitución de transductores perdidos o sustraídos. Se aplican los términos y condiciones del contrato de mantenimiento de Philips de la oferta de Xtend Premium https://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions. 32. ¿Cómo cancelo el Lumify que compré? Después de su compra de Lumify, no se permiten devoluciones ni cancelaciones según los Términos y condiciones de la misma. Los servicios basados en subscripción orecen la opción de cancelar en cualquier moemento. . https://www.usa.philips.com/healthcare/about/terms-conditions. 33. ¿Hay alguna forma de restablecer los controles de imágenes a la ganancia/profundidad preestablecidas? ¿Algo similar a un "botón de "restablecimiento""? Usted puede restaurar los controles de imágen a la configuración optimizada seleccionando la configuración preestablecida. Esto restaurará los ajustes de profundidad/sensibilidad a la configuración original. 34. ¿Cuántas mediciones de distancia lineal puedo hacer en una sola imagen? Lumify permite un máximo de cuatro mediciones de distancia lineal en una sola imagen. Para agregar una medición de distancia, seleccione Distancia en el menú Medir. 35. ¿Puedo invertir la orientación de la imagen cardíaca? Sí, pero solo para las imágenes cardíacas adquiridas con el transductor S4-1: toque Invertir izquierda/derecha (L/R) cardíaco en Ajustes. 36. ¿Una actualización automática de Lumify puede interrumpir un examen? Si las actualizaciones automáticas de aplicaciones están habilitadas en la configuración de Apple iOS de su dispositivo, una actualización automática de Lumify podría interrumpir el uso del sistema. Para evitar esta situación, deshabilite las actualizaciones automáticas en su sistema operativo Apple iOS. Para obtener instrucciones, consulte la Ayuda de Google Play. 37. ¿Cómo funciona el Resumen de edad fetal? En el ajuste preestablecido de obstetricia/ginecología, puede realizar un análisis fetal a partir del examen actual. Después de congelar una imagen, toque Edad fetal. Toque una medida de crecimiento o edad fetal definida por el sistema en el menú.Hay cuatro mediciones fetales disponibles, HC, BPD, AC y FL. También puede ingresar el LMP o EDD. A medida que se agregan mediciones al Resumen de edad fetal, la edad fetal promedio se calcula según las tablas publicadas por Hadlock 1985. Después de realizar las cuatro mediciones fetales, también se calcula el peso fetal estimado. 38. ¿Cómo puedo exportar el Resumen de Edad Fetal? Si realizó un análisis de la edad fetal, Lumify crea una imagen que incluye un resumen de las mediciones y cálculos fetales (la imagen de resumen de la edad fetal). La imagen del resumen de edad fetal se incluirá al exportar el examen.