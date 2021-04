Con la vista al cielo: cómo la colaboración virtual puede mejorar el acceso a la atención médica alrededor del mundo

Por supuesto, cuando se trata de un desafío tan complejo como mejorar el acceso a la atención médica, la tecnología no es una respuesta en sí misma. Si hay algo que hemos aprendido, es que crear asociaciones locales sólidas y desarrollar nuevos modelos de negocio es igual de importante. Lo que es tan emocionante de la virtualización de la imagenología es que podemos empezar a reinventar la atención médica de formas completamente nuevas, al difundir el conocimiento e integrar información en todos los entornos, todo ello centrado en el paciente.



Mi esperanza final es que cada paciente tenga acceso al nivel adecuado de atención, ya sea que ese paciente viva cerca de un centro de salud, o lejos de este. Aún no llegamos allí. Pero ya hemos dado grandes pasos en la dirección correcta. Y ya que las distancias físicas no serán un impedimento tan grande como antes, esto ciertamente acercará un poco más la perspectiva de salud para todos.

[1] Morris, M.A., Saboury, B. (2019). Access to Imaging Technology in Global Health. En: Radiology in Global Health, 15-33. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-98485-8_3 [2] World Health Organization (2019). Maternal mortality: key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality [3] Center for Medicare & Medicaid Services (CMS) (2019). Improving Access to Maternal Health Care in Rural Communities. https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/OMH/equity-initiatives/rural-health/09032019-Maternal-Health-Care-in-Rural-Communities.pdf [4] Dagnan, N.S., Traoré, Y., Diaby, B., Coulibaly, D., Ekra, K.D., Zengbe-Acray, P. (2013). The use of ultrasound to reduce maternal and neonatal mortality in a primary care facility in Ivory Coast. Sante Publique, 25(1):95-100. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23705340/ [5] Naidich J.J., Boltyenkov A., Wang J.J., Chusid J., Hughes D., Sanelli P.C. (2020). Impact of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic on Imaging Case Volumes. J Am Coll Radiol, 17(7):865-872. https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.05.004