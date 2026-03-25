The future of healthcare is not about machines, but about humanity

He aprendido algo a lo largo de los años: las innovaciones más poderosas en la atención médica no comienzan con la tecnología. Comienzan con una persona. Cuando me convertí en el octavo líder global de diseño de Philips en un siglo de historia, no solo heredé un legado. Heredé una responsabilidad. Durante más de 130 años, Philips ha contribuido a mejorar vidas a través de la innovación. Pero hoy, la innovación por sí sola no es suficiente. Debemos devolver la humanidad al cuidado.
En Brasil, el Future Health Index de Philips 2025 revela que los profesionales de la salud están bajo una presión creciente debido a la escasez de personal, el aumento de la demanda y la complejidad administrativa, lo que limita el tiempo que pueden dedicar a la atención de los pacientes. Este es el verdadero desafío. No es “¿qué tecnología podemos construir?”, sino “¿cómo podemos devolver tiempo y conexión al cuidado?”.
He aprendido algo a lo largo de los años: las innovaciones más poderosas en la atención médica no comienzan con la tecnología. Comienzan con una persona. Cuando me convertí en el octavo líder global de diseño de Philips en un siglo de historia, no solo heredé un legado. Heredé una responsabilidad. Durante más de 130 años, Philips ha contribuido a mejorar vidas a través de la innovación. Pero hoy, la innovación por sí sola no es suficiente. Debemos devolver la humanidad al cuidado.
La tecnología por sí sola no soluciona la atención médica. La empatía sí. La empatía significa comprender profundamente cómo se siente ser un paciente. O una enfermera al final de un turno de 12 horas. O un radiólogo navegando la complejidad de los flujos de trabajo. En Philips, la empatía no es un valor blando. Es un principio de diseño. Es la forma en que convertimos la complejidad en claridad y la ineficiencia en experiencias fluidas.
La tecnología por sí sola no soluciona la atención médica. La empatía sí. La empatía significa comprender profundamente cómo se siente ser un paciente. O una enfermera al final de un turno de 12 horas. O un radiólogo navegando la complejidad de los flujos de trabajo. En Philips, la empatía no es un valor blando. Es un principio de diseño. Es la forma en que convertimos la complejidad en claridad y la ineficiencia en experiencias fluidas.
Vivimos en un momento en el que casi cualquiera puede generar un prototipo en minutos. La inteligencia artificial ha democratizado la creación. La habilidad técnica ya no es el factor diferenciador. La empatía sí lo es.
La IA puede generar ideas. No puede sentir el miedo antes de una resonancia magnética. No puede percibir el agotamiento en una sala hospitalaria. No puede juzgar por sí sola los dilemas éticos. La empatía, el criterio y la responsabilidad se están convirtiendo en nuestras verdaderas ventajas competitivas. Para nosotros, esto significa trabajar hacia atrás, comenzando por las necesidades reales del cliente. No se trata de la funcionalidad ni del problema, sino de la experiencia humana.
Un ejemplo poderoso de este enfoque, muy cercano a mi corazón, es lo que hicimos con la resonancia magnética pediátrica. Las investigaciones muestran que hasta el 45% de los niños necesitan sedación para completar el examen debido al miedo. En lugar de centrarnos únicamente en optimizar la máquina, rediseñamos la experiencia. Por ejemplo, creamos el “Kitten Scanner”, una versión en miniatura del equipo donde los niños “juegan” a realizar el examen, incluyendo una aplicación que pueden usar para prepararse en casa. Los niños pasan a formar parte de la historia. Son el héroe, no la víctima. El resultado fue inmediato: menos miedo, menos sedación y mejores resultados clínicos. El avance no fue técnico. Fue emocional.
Vivimos en un momento en el que casi cualquiera puede generar un prototipo en minutos. La inteligencia artificial ha democratizado la creación. La habilidad técnica ya no es el factor diferenciador. La empatía sí lo es.
El diseño en Philips no trata de cómo se ve algo. Trata de cómo funciona en la vida real.
Para los proveedores de salud, el prototipado rápido y la IA han reducido los ciclos de desarrollo de meses a semanas. Utilizamos datos predictivos para detectar el deterioro clínico horas antes de que ocurra, permitiendo intervenciones tempranas que pueden salvar vidas.
Para los pacientes, estamos acercando la atención al hogar. Por ejemplo, los parches de ECG remotos permiten la recuperación en entornos familiares, donde las personas duermen mejor y sanan más rápido.
Para los consumidores, la personalización es clave. Los modelos de lenguaje a gran escala y los datos de salud nos ayudan a diseñar sistemas que son intuitivos, fiables y significativos a lo largo de todo el recorrido de atención. Estamos pasando de una medicina reactiva a una salud predictiva.
El diseño en Philips no trata de cómo se ve algo. Trata de cómo funciona en la vida real.
Debemos pensar aún más en grande. Al mirar hacia el futuro, debemos ampliar nuestra visión de un diseño centrado en el ser humano a un diseño centrado en la humanidad. El diseño centrado en el ser humano se enfoca en el individuo. El diseño centrado en la humanidad plantea una pregunta más amplia: ¿cuál es el impacto a largo plazo de nuestras soluciones en la sociedad y el planeta?
Debemos pensar aún más en grande. Al mirar hacia el futuro, debemos ampliar nuestra visión de un diseño centrado en el ser humano a un diseño centrado en la humanidad. El diseño centrado en el ser humano se enfoca en el individuo. El diseño centrado en la humanidad plantea una pregunta más amplia: ¿cuál es el impacto a largo plazo de nuestras soluciones en la sociedad y el planeta?
La atención médica representa alrededor del 5% de las emisiones globales, según la Organización Mundial de la Salud. Utiliza enormes cantidades de materias primas y energía. La infraestructura de IA consume una gran cantidad de energía. La empatía también implica reconocer esa responsabilidad.
Por eso diseñamos sistemas de resonancia magnética que reducen el uso de helio y ahora consumen un 32% menos de energía en todo el portafolio. Sistemas de ultrasonido que consumen significativamente menos energía. Embalajes que reducen los residuos. La sostenibilidad debe integrarse desde el inicio, no añadirse al final.
La atención médica representa alrededor del 5% de las emisiones globales, según la Organización Mundial de la Salud. Utiliza enormes cantidades de materias primas y energía. La infraestructura de IA consume una gran cantidad de energía. La empatía también implica reconocer esa responsabilidad.
A medida que la IA evoluciona, las interfaces están desapareciendo. Los sistemas funcionarán cada vez más de forma invisible, a través de la voz y la automatización. Por lo tanto, el rol del diseñador ha cambiado: ya no solo creamos pantallas. Diseñamos sistemas. Y esos sistemas deben ser éticos, confiables y profundamente humanos.
Mi desafío para la industria es: en un mundo de aceleración tecnológica frenética, ¿seguimos dedicando tiempo a la reflexión? La verdadera innovación no proviene de una planificación interminable. Proviene de construir, probar, escuchar e iterar.
Si lo que diseñamos no les da a los profesionales de la salud más tiempo y presencia con sus pacientes, hemos perdido el objetivo.
El futuro de la atención médica no se trata de máquinas. Se trata de recuperar el tiempo. Se trata de recuperar la conexión. Se trata de recuperar la humanidad.
Y ahí es donde debe comenzar el diseño.
A medida que la IA evoluciona, las interfaces están desapareciendo. Los sistemas funcionarán cada vez más de forma invisible, a través de la voz y la automatización. Por lo tanto, el rol del diseñador ha cambiado: ya no solo creamos pantallas. Diseñamos sistemas. Y esos sistemas deben ser éticos, confiables y profundamente humanos.
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