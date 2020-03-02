Mexico - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, anunció hoy los hallazgos de su 5ª encuesta anual del sueño en un informe, “Wake Up Call: Global Sleep Satisfaction Trends” (Llamada de atención: Tendencias mundiales de satisfacción con el sueño). Philips encuestó a más de 13.000 adultos en 13 países para recoger actitudes, percepciones y comportamientos en torno al sueño. Los resultados de este año muestran que la satisfacción global con el sueño sigue siendo baja, y en los que la preocupación/el estrés, las relaciones y el uso del teléfono celular se informan como inhibidores clave del sueño. La preocupación y el estrés continúan afectando una buena noche de sueño Solo el 49 % de las personas están satisfechas [1] con su sueño, y se informa a la preocupación/el estrés como el factor más limitante de una buena noche de sueño (33 %). Curiosamente, menos personas en 2020 están tomando medidas para mejorar el sueño en comparación con 2019, y casi todas las estrategias enumeradas para mejorar el sueño son más bajas o consistentes en 2020 en comparación con los resultados de 2019. Por ejemplo, la lectura antes de ir a la cama fue la estrategia más popular utilizada para mejorar el sueño en 2019 (39 %), pero solo el 28 % de las personas reportan haber leído para mejorar el sueño en 2020. Otras distinciones notables en el comportamiento relacionado con el sueño aparecieron a través de las diferencias de edad y género. “La disminución de las personas que toman medidas para mejorar el sueño es alarmante, especialmente cuando está claro que la gente en todo el mundo valora profundamente el sueño. El déficit de sueño afecta a las personas tanto mental como físicamente, por lo que necesitamos educar a las personas sobre los recursos disponibles para el sueño y darles la confianza de que sus esfuerzos darán sus frutos”, dijo Mark Aloia, PhD, Líder Global de Cambio de conducta, sueño y cuidado respiratorio de Philips. “A medida que nos adentramos en la próxima década, Philips se centra en diseñar un futuro en el que la tecnología aprovechada en todo el ecosistema del sueño pueda ayudar a las personas a sacar el máximo provecho de sus vidas”. Problemas de sueño entre compañeros de cama Los factores que ponen en riesgo la calidad del sueño se derivan de las distracciones sociales y tecnológicas. En lo que respecta a las relaciones, el 36 % de las personas con pareja/cónyuge coinciden [1] en que a veces duermen separados de su pareja/cónyuge para mejorar su sueño, y el 30 % coinciden [1] en que su dificultad para dormir o la de su pareja/cónyuge está afectando su relación. A pesar de las recomendaciones de los expertos en sentido contrario, casi 4 de cada diez informan que usan sus teléfonos justo antes de dormirse (39 %) o tan pronto como se despiertan (39 %). Si bien los factores externos pueden alterarse para mejorar el sueño, algunas condiciones de sueño están fuera del control de la persona. Este año, los encuestados informan de menores tasas de insomnio, ronquidos, trastornos por los turnos laborales y dolor crónico, pero la apnea del sueño sigue siendo constante (2019: 10 % en comparación con 2020: 9 %). De los que informaron tener apnea del sueño, el 51 % dijo que su apnea del sueño está afectando a su(s) relación (relaciones). Sin embargo, el 48 % de las personas con apnea del sueño dijeron que sentían que dormir bien estaba fuera de su control, aunque existen varias soluciones para tratarla. El deseo de ayuda está ahí, ya que el 60 % de las personas coinciden [1] en que están interesadas en nueva información o estrategias que les ayuden a dormir mejor. Los nuevos datos de este año muestran que el 15 % ha probado o está usando marihuana o aceite de canabidiol (CBD) para mejorar su sueño. Para obtener más información de las encuestas de este año o de años anteriores, visite Philips.com/WorldSleepDay. Gracias a sus 35 años de profunda experiencia clínica en tecnología del sueño, la creciente cartera de soluciones para el sueño de Philips busca abordar el 80 % de los problemas de sueño más comunes [2]. Para obtener más información sobre la Encuesta global del sueño y el compromiso de Philips de mejorar el acceso a la tecnología del sueño en todo el mundo, visite Philips.com/WorldSleepDay. Para unirse a la conversación sobre la salud del sueño y el creciente conjunto de soluciones para el sueño de Philips, siga @Philips, @PhilipsSleepWellness o @PhilipsResp. [1] Indica un acuerdo neto “parcial” o “completo” con la declaración [2] Ronquidos, sueño corto, insomnio y apnea obstructiva del sueño.