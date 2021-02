Philips refuerza su liderazgo como una empresa impulsada por un propósito con su enfoque mejorado e integrado para hacer negocios de manera responsable y sostenible

Amsterdam, Holanda – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, reforzó hoy aún más sus compromisos como empresa orientada a los objetivos con el anuncio de un enfoque mejorado y totalmente integrado, para hacer negocios de manera responsable y sostenible. Mientras completa en la actualidad su programa para 2016 - 2020 “Personas sanas, planeta sostenible”, Philips se propone alcanzar todos los objetivos ambiciosos del programa, incluso que el 70 % de sus ventas sean de productos y servicios ecológicos con un 15 % de soluciones de economía circular, convertir sus operaciones para que no sean emisoras de CO 2 , reciclando el 90 % de sus desechos operacionales, y no enviando desechos al vertedero [2]. Basándose en esta sólida trayectoria, el nuevo marco de Philips comprende un conjunto completo de compromisos clave en todas las dimensiones de compromisos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) que guían la realización de la estrategia de la empresa. Esto incluye objetivos ambiciosos y planes de acción detallados.

“Cuando comenzamos nuestro camino de transformación, nuestro objetivo era asegurarnos de que Philips se mantuviera relevante, que pudiéramos aplicar nuestra tremenda fuerza de innovación para marcar una diferencia en la vida de las personas”, dijo Frans van Houten, CEO de Royal Philips. “Como empresa líder en tecnología de la salud hoy en día, nuestro propósito es mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa, con un impacto positivo en 2000 millones de vidas al año para 2025. Nuestro objetivo es hacer crecer a Philips de manera responsable y sostenible, y por lo tanto, nos fijamos continuamente objetivos ambientales y sociales desafiantes, y estamos a la altura de los estándares más elevados de gobierno. Actuar con responsabilidad hacia el planeta y la sociedad forma parte de nuestro ADN. Estoy convencido de que esta es la mejor manera de crear un valor superior y a largo plazo para las múltiples partes interesadas de Philips”.