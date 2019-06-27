Nuevas evidencias que respaldan las soluciones que ofrecemos a las distintas necesidades de nuestros pacientes.
Encontraras todos los estudios o publicaciones clínicas que respaldan las distintas soluciones que Philips tiene para los tratamientos de salud bucal, gingival, cuidado dental, mal aliento y blanqueamiento
Publicaciones destacadas:
• Número especial en The Journal of Clinical Dentistry
AirFloss y AirFloss Pro han sido galardonados con el sello de aprobación de la ADA por su seguridad y eficacia en la eliminación de la placa entre los dientes, por ayudar a prevenir y reducir la gingivitis entre los dientes cuando se utiliza siguiendo las indicaciones.
Ayuda a tus pacientes más pequeños de una forma divertida como cepillarse correctamente los dientes por si mismos. Con Sonicare for Kids encuentra una forma divertida de lograr un mejor cepillado.
El 95% de los usuarios dijo que AirFloss es fácil de usar y el 73% de estos usuarios mencionó que lo seguirá usando (Basado en pacientes de EUA). Airfloss es una forma fácil para que nuestros pacientes comiencen una rutina saludable.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.
