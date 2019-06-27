Términos de búsqueda

Traemos más de un siglo de experiencia en el cuidado de la salud para innovar en el cuidado bucal


Philips crea soluciones que ayudan a los pacientes a llevar una vida más saludable.

Soluciones centradas en el paciente con el fin de obtener resultados excepcionales


Ayudamos a nuestros pacientes a alcanzar sus objetivos de cuidado bucal innovando con base en las evidencias y necesidades de la odontología.

Comprar productos

Cepillos Eléctricos

Cepillos dentales eléctricos

Airfloss

Limpieza interdental

Blanqueamiento Profesional

Blanqueamiento

Cabezales

Cabezales de cepillado

    Destacado

    Nuevas evidencias que respaldan las soluciones que ofrecemos a las distintas necesidades de nuestros pacientes.


    Encontraras todos los estudios o publicaciones clínicas que respaldan las distintas soluciones que Philips tiene para los tratamientos de salud bucal, gingival, cuidado dental, mal aliento y blanqueamiento


    Publicaciones destacadas:

    • Número especial en The Journal of Clinical Dentistry

    • Revista de Odontología Estética y restaurativa

    • Revista de Odontología Estética

     

    Ver estudios clínicos más recientes
    Contenido visual del seminario sobre innovación guiada por la odontología basada en evidencias

    "Innovación basada en"
    Las evidencias de los estudios odontológicos

    Más información
    Ícono de reproducción de video

    Reproducción de video

    Somos su compañero de formación en el 
    cuidado y salud bucal


    En Philips estamos dedicados a mejorar e informar a nuestros pacientes sobre la salud bucal y su impacto en la salud de las personas*.

    Ver nuestros folletos

    * Aunque las investigaciones actuales no han establecido las causas exactas, existe una correlación importante

    Mantente al día
    con Philips


    En nuestro LinkedIn, podrás encontrar información sobre temas relevantes, tendencias, novedades  y simposios sobre cuidado bucal en el mundo

    Seguir a Philips Oral Healthcare

    Novedades en LinkedIn

    Philips Oral Healthcare

    AirFloss y AirFloss Pro han sido galardonados con el sello de aprobación de la ADA por su seguridad y eficacia en la eliminación de la placa entre los dientes, por ayudar a prevenir y reducir la gingivitis entre los dientes cuando se utiliza siguiendo las indicaciones.

    Ayuda a tus pacientes más pequeños de una forma divertida como cepillarse correctamente los dientes por si mismos. Con Sonicare for Kids encuentra una forma divertida de lograr un mejor cepillado.

    El 95% de los usuarios dijo que AirFloss es fácil de usar y el 73% de estos usuarios mencionó que lo seguirá usando (Basado en pacientes de EUA). Airfloss es una forma fácil para que nuestros pacientes comiencen una rutina saludable.

    Avatar de paciente

    Quieres más información de nuestros productos
    Ir a nuestro sitio para consumidores
    Ícono de búsqueda de ideas de marketing

    ¿Busca ideas o materiales de apoyo para su consultorio?
    Solicitar información para profesionales

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Cualquier enlace que aparezca en nuestro sitio web y que conduzca a sitios de terceros se le ofrece solo para obtener ayuda y de ninguna manera representa una afiliación o promoción de la información disponible en estos sitios. Philips no representa ni garantiza ninguna información disponible en estos sitios web.

    Entendido

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.