Mobile application privacy notice

Este Aviso de privacidad se actualizó por última vez en marzo de 2024.
LLa aplicación Versuni Air+ ("Aplicación") le permite controlar, supervisar y gestionar sus purificadores de aire y robots aspiradores de Philips (en su conjunto, "Dispositivos") desde cualquier lugar y en cualquier momento ("Servicios"). Tenga en cuenta que no todos los dispositivos son compatibles con el control de la aplicación.
La Aplicación y los Dispositivos están bajo el control de Versuni Netherlands B.V. o cualquiera de sus sucursales ("Versuni", "nuestro" o "nosotros").
Este Aviso de privacidad se aplica a los datos personales recopilados o procesados mediante los Dispositivos o la Aplicación. Este Aviso de privacidad tiene como objetivo ayudarle a conocer nuestras prácticas de privacidad cuando utiliza la Aplicación, lo que incluye los datos que recopilamos, por qué lo hacemos y qué hacemos con ellos, además de sus derechos individuales.
Recibimos y recopilamos datos personales, tal y como se detalla a continuación, al proporcionar nuestros Servicios, lo que incluye la descarga e instalación de la Aplicación, así como el acceso a esta.
En función de su país, puede iniciar sesión en la Aplicación con una cuenta de Versuni, a través de su perfil de redes sociales o con su número de teléfono.
Utilizaremos sus Datos de cuenta para crear y gestionar su cuenta. Puesto que utilizamos sus Datos de cuenta para prestar nuestros Servicios, consideramos que este tratamiento resulta necesario para la ejecución del contrato del que forma parte.
Podremos utilizar estos datos para proporcionar los Servicios, hacer que el Dispositivo detecte mejor su entorno, mejorar nuestros Dispositivos y Servicios, y permitirle interactuar más con el Dispositivo y sus Servicios. Puesto que los Datos de dispositivo solo se procesan cuando decide emparejar su Dispositivo con la Aplicación para utilizar nuestros Servicios, consideramos que este tratamiento resulta necesario para la ejecución del contrato del que forma parte.
Cuando empareja el Dispositivo con la Aplicación, recopilamos la dirección IP del router que se conecta al Dispositivo. Además, podremos recopilar la siguiente información:
(I) Datos del Dispositivo, lo que incluye ID, modo de funcionamiento, encendido/apagado, velocidad del ventilador, programador y comandos de control del dispositivo.
(II) Datos generales de calidad del aire, lo que incluye índice de alérgenos en interior, PM 2,5, temperatura, gas y nivel de humedad.
(I) Datos de dispositivo, lo que incluye, ID, datos del programados, número de ciclos y duración de limpieza del Dispositivo.
Podremos utilizar estos datos para proporcionar los Servicios, hacer que el Dispositivo detecte mejor su entorno, mejorar nuestros Dispositivos y Servicios, y permitirle interactuar más con el Dispositivo y sus Servicios.
Puesto que los Datos de dispositivo solo se procesan cuando decide emparejar su Dispositivo con la Aplicación para utilizar nuestros Servicios, consideramos que este tratamiento resulta necesario para la ejecución del contrato del que forma parte.
Dependiendo del modelo de Dispositivo purificador de aire, la Aplicación puede mostrar un breve cuestionario relativo a sus preocupaciones sobre calidad del aire interior, hace cuánto tiempo se mudó a su casa/habitación y la habitación en la que se encuentra el Dispositivo. La Aplicación utilizará sus respuestas para establecer el modo de funcionamiento más adecuado para el Dispositivo. También podremos procesar las respuestas a este cuestionario para realizar análisis, así como utilizar los resultados con el fin de mejorar o desarrollar productos o marketing.
Al dar su consentimiento a compartir los datos de la Aplicación para mejorar la Aplicación y recibir servicios personalizados, recopilamos y tratamos sus datos de uso de la Aplicación como se detalla a continuación. Para ello, utilizamos varios proveedores de servicios que tratan los datos de la Aplicación en nuestro nombre y de conformidad con nuestras instrucciones. Nuestros proveedores de servicios utilizan Cookies para ayudarnos a recopilar su información.
Utilizamos cookies, etiquetas o tecnologías similares ("Cookies") para operar, proporcionar, mejorar, conocer y personalizar nuestros Servicios. Las Cookies nos permiten reconocer su dispositivo móvil y recopilar sus datos personales, incluidos el número de dispositivo de usuario único, la dirección IP de su dispositivo móvil, el tipo de explorador de Internet o el sistema operativo móvil que utiliza, los datos de sesión y uso o la información de rendimiento relacionada con los Servicios, que también constituye información sobre el uso de la Aplicación.
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Para obtener más información sobre el uso de Cookies en esta Aplicación, consulte nuestro Aviso sobre cookies en los ajustes de privacidad de la Aplicación. Tenga en cuenta que solo procesamos sus Cookies y Datos de análisis una vez que haya dado su consentimiento.
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Consideramos que el tratamiento de sus datos de valoraciones y reseñas responde a nuestro interés legítimo.
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Consideramos que el tratamiento de sus datos de Servicio de Atención al Cliente resulta necesario para la ejecución del contrato del que forma parte.
Podemos analizar los Datos combinados para proporcionarle Servicios personalizados. También nos ayudan a mejorar el contenido, la funcionalidad y el uso de la Aplicación, los Dispositivos y los Servicios, además de a desarrollar nuevos productos y servicios. Consideramos que el tratamiento de sus Datos combinados responde a nuestro interés legítimo. Si opta por recibir comunicaciones promocionales sobre nuestros productos, servicios, eventos y promociones que puedan resultarle relevantes según sus preferencias y comportamiento online, podemos enviarle comunicaciones promocionales y de marketing a través de correo electrónico y otros canales digitales, como aplicaciones móviles y redes sociales. Para poder adaptar la comunicación a sus preferencias y comportamiento, a fin de proporcionarle una experiencia más relevante y personalizada, analizamos sus datos combinados. Antes de enviarle comunicación promocional, le pediremos su consentimiento.
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Puede bloquear los permisos de la Aplicación en cualquier momento a través de los ajustes del dispositivo móvil. Tenga en cuenta que si lo hace, no podrá seguir utilizando la totalidad o una parte de nuestros Servicios.
Cuando la Aplicación necesite permiso para acceder a los sensores de su dispositivo móvil (p. ej., cámara, Wi-Fi, geolocalización o Bluetooth) u otros datos (p. ej., fotos) a fin de ofrecerle los Servicios, le solicitaremos su consentimiento. Utilizamos estos datos solo cuando es necesario para proporcionarle los Servicios y solo después de que nos dé su consentimiento.
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Proveedores de servicios Trabajamos con proveedores de servicios de terceros que nos ayudan a operar, proporcionar, mejorar, conocer, personalizar, ofrecer soporte para y comercializar nuestros Servicios. Estos proveedores de servicios aportan los elementos de hardware, software, redes, almacenamiento, servicios transaccionales o tecnología relacionada necesarios para ejecutar la Aplicación o proporcionar los Servicios. Estos proveedores de servicios aportan los elementos de hardware, software, redes, almacenamiento o tecnología relacionada que necesitamos para realizar las labores de análisis de la Aplicación. Requerimos a nuestros proveedores de servicios que proporcionen un nivel de protección adecuado a sus datos personales, similar al nivel que proporcionamos nosotros. Requerimos a nuestros proveedores de servicios que traten sus datos personales exclusivamente de acuerdo con nuestras instrucciones y únicamente con los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad mínima de datos que necesiten para prestar un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales. Otros terceros Versuni también puede trabajar con terceros que procesan sus datos personales para sus propios fines. En caso de que compartamos datos personales con terceros que puedan utilizarlos para sus propios fines, nos aseguraremos de informarle u obtener su consentimiento de conformidad con las leyes aplicables antes de compartir sus datos personales. En este caso, lea sus avisos de privacidad con atención para informarse sobre sus prácticas de privacidad, lo que incluye el tipo de datos personales que recopilan y cómo los utilizan, tratan y protegen. En ocasiones, Versuni vende un negocio o parte de un negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad puede incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa adquiriente. Podemos asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones, recogidos en este Aviso de privacidad, a cualquiera de nuestras filiales en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por imposición legal o de otro tipo. De igual modo, podremos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o a un nuevo propietario. Si el Dispositivo admite el control por voz, seleccione y lea la sección correspondiente para el tratamiento de datos de control por voz que aparece a continuación. Contacte con el servicio de atención al cliente ([email protected]) si no sabe qué asistente de voz es compatible con su Dispositivo. Amazon Alexa En algunos países, la skill del Purificador de aire de Philips le permite controlar su Dispositivo con Amazon Alexa. Al activar la Skill, Versuni le permite conectar sus cuentas de Amazon y Versuni. Al conectar sus cuentas, Versuni y Amazon adoptan medidas técnicas de forma independiente para validar su identidad. Versuni comparte los identificadores de la cuenta, pero no comparte las credenciales de tu cuenta, incluido el nombre ni la dirección de correo electrónico, con Amazon. Cuando habla con Alexa, Amazon nos envía una versión por escrito de sus comandos de voz junto con un identificador único. Procesamos esta información para ejecutar los comandos y emitir una respuesta de conformidad con nuestro Aviso de privacidad. Compartimos nuestra respuesta por escrito con Amazon para que Amazon pueda informarte del resultado de tu comando de conformidad con el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso de Amazon. Versuni y Alexa también pueden intercambiar información sobre los Dispositivos que decide controlar a través de la Skill, incluido el momento en que actualiza, cambia o elimina un Dispositivo. Debe entender que sus comandos y las respuestas potencialmente equivalen a datos personales. Tenga también en cuenta que Amazon le proporciona sus propios servicios y, al habilitar la Skill, estará de acuerdo en que compartamos sus datos personales con Amazon. Amazon podrá tratar sus datos personales en países fuera de su país de residencia, lo que podría suponer un marco legal distinto para la protección de los datos personales. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento; solo tienes que desactivar la habilidad. Lea el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso de Amazon Alexa para obtener más información. Términos y condiciones y Aviso de privacidad. Asistente de Google En algunos países, la skill del Purificador de aire de Philips le permite controlar su Dispositivo con el Asistente de Google. Al activar la Skill, Versuni le permite conectar sus cuentas de Google y Versuni. Al conectar sus cuentas, Versuni y Google adoptan medidas técnicas de forma independiente para validar su identidad. Compartimos los identificadores de la cuenta, pero no las credenciales de su cuenta, incluido el nombre ni la dirección de correo electrónico, con Google. Cuando habla con el Asistente de Google, Google nos envía una versión por escrito de sus comandos de voz junto con un identificador único. Procesamos esta información para ejecutar los comandos y emitir una respuesta de conformidad con nuestro Aviso de privacidad. Compartimos nuestra respuesta por escrito con Google para que Google pueda informarle del resultado de su comando de conformidad con el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso de Google. Versuni y Google también pueden intercambiar información sobre los Dispositivos que decide controlar a través de la Skill, incluido el momento en que actualiza, cambia o elimina un Dispositivo. Traspaso internacional Sus datos personales se pueden almacenar y tratar en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que utilicemos proveedores de servicios. Al utilizar la Aplicación y/o los Servicios, acepta el traspaso (si lo hubiera) de la información a países distintos a su país de residencia, que pueden tener normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los organismos reguladores o las fuerzas de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus datos personales.
Podremos divulgar sus datos personales a proveedores de servicios de terceros, socios empresariales y otros terceros, de acuerdo con este Aviso de privacidad o la legislación aplicable.
Podemos compartir sus datos personales con los siguientes proveedores de servicios:
Debe entender que sus comandos y las respuestas potencialmente equivalen a datos personales. Tenga también en cuenta que Google le proporciona sus propios servicios y, al habilitar la Skill, estará de acuerdo en que compartamos sus datos personales con Google. Google podrá tratar sus datos personales en países fuera de su país de residencia, lo que podría suponer un marco legal distinto para la protección de los datos personales. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento; solo tienes que desactivar la habilidad. Lea el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso del Asistente de Google para obtener más información.
Sus datos personales pueden transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios que la Comisión Europea haya reconocido que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos conforme a los estándares del EEE. En el caso de las transferencias a otros países no considerados adecuados por la Comisión Europea, hemos tomado las medidas pertinentes, como las cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales.
Proveedores de servicios
Trabajamos con proveedores de servicios de terceros que nos ayudan a operar, proporcionar, mejorar, conocer, personalizar, ofrecer soporte para y comercializar nuestros Servicios.
Estos proveedores de servicios aportan los elementos de hardware, software, redes, almacenamiento, servicios transaccionales o tecnología relacionada necesarios para ejecutar la Aplicación o proporcionar los Servicios.
Estos proveedores de servicios aportan los elementos de hardware, software, redes, almacenamiento o tecnología relacionada que necesitamos para realizar las labores de análisis de la Aplicación. Requerimos a nuestros proveedores de servicios que proporcionen un nivel de protección adecuado a sus datos personales, similar al nivel que proporcionamos nosotros. Requerimos a nuestros proveedores de servicios que traten sus datos personales exclusivamente de acuerdo con nuestras instrucciones y únicamente con los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad mínima de datos que necesiten para prestar un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales.
Otros terceros
Versuni también puede trabajar con terceros que procesan sus datos personales para sus propios fines. En caso de que compartamos datos personales con terceros que puedan utilizarlos para sus propios fines, nos aseguraremos de informarle u obtener su consentimiento de conformidad con las leyes aplicables antes de compartir sus datos personales. En este caso, lea sus avisos de privacidad con atención para informarse sobre sus prácticas de privacidad, lo que incluye el tipo de datos personales que recopilan y cómo los utilizan, tratan y protegen.
En ocasiones, Versuni vende un negocio o parte de un negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad puede incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa adquiriente. Podemos asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones, recogidos en este Aviso de privacidad, a cualquiera de nuestras filiales en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por imposición legal o de otro tipo. De igual modo, podremos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o a un nuevo propietario.
Si el Dispositivo admite el control por voz, seleccione y lea la sección correspondiente para el tratamiento de datos de control por voz que aparece a continuación. Contacte con el servicio de atención al cliente ([email protected]) si no sabe qué asistente de voz es compatible con su Dispositivo.
Amazon Alexa
En algunos países, la skill del Purificador de aire de Philips le permite controlar su Dispositivo con Amazon Alexa. Al activar la Skill, Versuni le permite conectar sus cuentas de Amazon y Versuni. Al conectar sus cuentas, Versuni y Amazon adoptan medidas técnicas de forma independiente para validar su identidad. Versuni comparte los identificadores de la cuenta, pero no comparte las credenciales de tu cuenta, incluido el nombre ni la dirección de correo electrónico, con Amazon.
Cuando habla con Alexa, Amazon nos envía una versión por escrito de sus comandos de voz junto con un identificador único. Procesamos esta información para ejecutar los comandos y emitir una respuesta de conformidad con nuestro Aviso de privacidad. Compartimos nuestra respuesta por escrito con Amazon para que Amazon pueda informarte del resultado de tu comando de conformidad con el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso de Amazon. Versuni y Alexa también pueden intercambiar información sobre los Dispositivos que decide controlar a través de la Skill, incluido el momento en que actualiza, cambia o elimina un Dispositivo.
Debe entender que sus comandos y las respuestas potencialmente equivalen a datos personales. Tenga también en cuenta que Amazon le proporciona sus propios servicios y, al habilitar la Skill, estará de acuerdo en que compartamos sus datos personales con Amazon. Amazon podrá tratar sus datos personales en países fuera de su país de residencia, lo que podría suponer un marco legal distinto para la protección de los datos personales. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento; solo tienes que desactivar la habilidad. Lea el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso de Amazon Alexa para obtener más información. Términos y condiciones y Aviso de privacidad.
Asistente de Google
En algunos países, la skill del Purificador de aire de Philips le permite controlar su Dispositivo con el Asistente de Google. Al activar la Skill, Versuni le permite conectar sus cuentas de Google y Versuni. Al conectar sus cuentas, Versuni y Google adoptan medidas técnicas de forma independiente para validar su identidad. Compartimos los identificadores de la cuenta, pero no las credenciales de su cuenta, incluido el nombre ni la dirección de correo electrónico, con Google.
Cuando habla con el Asistente de Google, Google nos envía una versión por escrito de sus comandos de voz junto con un identificador único. Procesamos esta información para ejecutar los comandos y emitir una respuesta de conformidad con nuestro Aviso de privacidad. Compartimos nuestra respuesta por escrito con Google para que Google pueda informarle del resultado de su comando de conformidad con el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso de Google. Versuni y Google también pueden intercambiar información sobre los Dispositivos que decide controlar a través de la Skill, incluido el momento en que actualiza, cambia o elimina un Dispositivo.
Traspaso internacional
Sus datos personales se pueden almacenar y tratar en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que utilicemos proveedores de servicios. Al utilizar la Aplicación y/o los Servicios, acepta el traspaso (si lo hubiera) de la información a países distintos a su país de residencia, que pueden tener normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los organismos reguladores o las fuerzas de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus datos personales.
Conservaremos sus datos personales el tiempo necesario o permitido para los fines con los que se recopilaron. Después, los eliminaremos de acuerdo con los requisitos de la legislación aplicable. Los criterios que utilizamos para determinar nuestros periodos de retención incluyen: (i) su uso de la Aplicación y/o los Servicios; (ii) si existe un imperativo legal al que estemos sujetos; o (iii) si la retención es recomendable en virtud de nuestra posición legal (por ejemplo, en relación con plazos de prescripción aplicables, litigios o investigaciones normativas).
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Si desea enviar una solicitud para acceder, rectificar, borrar, restringir o rechazar el tratamiento de los datos personales que nos haya proporcionado anteriormente, o si desea enviar una solicitud para recibir una copia electrónica de sus datos personales para transmitirlos a otra empresa (en la medida en que la legislación aplicable permita este derecho de portabilidad de los datos), puede contactarnos a través de Contacto | Versuni. Responderemos a su solicitud de acuerdo con la legislación aplicable.
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Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar este Aviso de privacidad o añadirle información periódicamente. Cuando actualicemos este Aviso de privacidad, también actualizaremos la fecha en la parte superior de este.
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La sección 1798.83 del Código Civil de California permite a nuestros clientes que residen en California solicitarnos y obtener una vez al año, de forma gratuita, los datos (si los hubiera) relacionados con la información personal que hemos divulgado a terceros con fines de marketing directo durante el año natural anterior. Si procede, esta información incluye una lista de las categorías de información personal que se han compartido, así como los nombres y las direcciones de todos los terceros con los que hemos compartido información durante el año natural anterior. Si reside en California y desea solicitarnos esta información, visite nuestro sitio web de privacidad: domesticappliances.philips.com/privacy Recopilamos Información personal de:
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Recopilación y divulgación de Información personal
En la siguiente tabla se detallan las categorías de Información personal sobre los residentes de California que tenemos previsto recopilar, así como las categorías de Información personal que hemos recopilado y divulgado para nuestros fines empresariales operativos en los 12 meses anteriores.
La sección 1798.83 del Código Civil de California permite a nuestros clientes que residen en California solicitarnos y obtener una vez al año, de forma gratuita, los datos (si los hubiera) relacionados con la información personal que hemos divulgado a terceros con fines de marketing directo durante el año natural anterior. Si procede, esta información incluye una lista de las categorías de información personal que se han compartido, así como los nombres y las direcciones de todos los terceros con los que hemos compartido información durante el año natural anterior. Si reside en California y desea solicitarnos esta información, visite nuestro sitio web de privacidad: domesticappliances.philips.com/privacy
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Uso de la Información personal No vendemos ni hemos vendido Información personal en los 12 meses anteriores según la definición de “venta” de la CCPA. No vendemos la Información personal de menores de 16 años. Derechos y solicitudes individuales Si desea hacer una solicitud como agente autorizado en nombre de un residente de California, puede utilizar los métodos de envío mencionados anteriormente. Como parte de nuestro proceso de verificación, podemos solicitarle que proporcione, según corresponda: Si presenta una solicitud en nombre de un residente de California y no nos ha proporcionado un poder del residente de conformidad con las secciones 4000-4465 del Código testamentario, también podemos requerir al residente que:
Utilizamos estas categorías de Información personal con el fin de operar, gestionar y mantener nuestra actividad empresarial, proporcionar nuestros productos y servicios y lograr nuestros propósitos y objetivos empresariales, como se describe en “¿Qué datos personales recopilamos y con qué fin?”.
Si es residente de California, puede solicitarnos lo siguiente:
• Que le revelemos la siguiente información relativa a los 12 meses anteriores a su solicitud:
o Las categorías de Información personal que hemos recopilado sobre usted y las categorías de fuentes de las que hemos recopilado dicha Información personal.
o Los elementos concretos de Información personal que hemos recopilado sobre usted.
o El fin comercial o empresarial para recopilar (si procede) Información personal sobre usted.
o Las categorías de Información personal sobre usted que hemos compartido o divulgado de otro modo y las categorías de terceros con los que hemos compartido o a los que hemos divulgado dicha Información personal (si procede).
• Que eliminamos la Información personal que hemos recopilado de usted.
Para solicitar la divulgación o eliminación descritas anteriormente, póngase en contacto con nosotros en: domesticappliances.philips.com/privacy. Verificaremos y responderemos a su solicitud como se describe anteriormente en “Decisiones y derechos del usuario” y de conformidad con la legislación aplicable, teniendo en cuenta el tipo y la confidencialidad de la Información personal sujeta a la solicitud. Es posible que necesitemos solicitarle Información personal adicional, como su dirección de correo electrónico, dirección postal o número de teléfono, para verificar su identidad y protegernos y protegerle de solicitudes fraudulentas. Si realiza una solicitud de eliminación, es posible que le pidamos que verifique la solicitud antes de eliminar su Información personal.
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