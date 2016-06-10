Mobile application privacy notice



Podremos divulgar sus datos personales a proveedores de servicios de terceros, socios empresariales y otros terceros, de acuerdo con este Aviso de privacidad o la legislación aplicable.





Proveedores de servicios

Trabajamos con proveedores de servicios de terceros que nos ayudan a operar, proporcionar, mejorar, conocer, personalizar, ofrecer soporte para y comercializar nuestros Servicios.



Podemos compartir sus datos personales con los siguientes proveedores de servicios:



Proveedores de TI y servicios en la nube

Estos proveedores de servicios aportan los elementos de hardware, software, redes, almacenamiento, servicios transaccionales o tecnología relacionada necesarios para ejecutar la Aplicación o proporcionar los Servicios.





Proveedores de servicios de análisis.

Estos proveedores de servicios aportan los elementos de hardware, software, redes, almacenamiento o tecnología relacionada que necesitamos para realizar las labores de análisis de la Aplicación. Requerimos a nuestros proveedores de servicios que proporcionen un nivel de protección adecuado a sus datos personales, similar al nivel que proporcionamos nosotros. Requerimos a nuestros proveedores de servicios que traten sus datos personales exclusivamente de acuerdo con nuestras instrucciones y únicamente con los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad mínima de datos que necesiten para prestar un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales.

Otros terceros

Versuni también puede trabajar con terceros que procesan sus datos personales para sus propios fines. En caso de que compartamos datos personales con terceros que puedan utilizarlos para sus propios fines, nos aseguraremos de informarle u obtener su consentimiento de conformidad con las leyes aplicables antes de compartir sus datos personales. En este caso, lea sus avisos de privacidad con atención para informarse sobre sus prácticas de privacidad, lo que incluye el tipo de datos personales que recopilan y cómo los utilizan, tratan y protegen.

En ocasiones, Versuni vende un negocio o parte de un negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad puede incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa adquiriente. Podemos asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones, recogidos en este Aviso de privacidad, a cualquiera de nuestras filiales en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por imposición legal o de otro tipo. De igual modo, podremos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o a un nuevo propietario.

Si el Dispositivo admite el control por voz, seleccione y lea la sección correspondiente para el tratamiento de datos de control por voz que aparece a continuación. Contacte con el servicio de atención al cliente ([email protected]) si no sabe qué asistente de voz es compatible con su Dispositivo.

Amazon Alexa

En algunos países, la skill del Purificador de aire de Philips le permite controlar su Dispositivo con Amazon Alexa. Al activar la Skill, Versuni le permite conectar sus cuentas de Amazon y Versuni. Al conectar sus cuentas, Versuni y Amazon adoptan medidas técnicas de forma independiente para validar su identidad. Versuni comparte los identificadores de la cuenta, pero no comparte las credenciales de tu cuenta, incluido el nombre ni la dirección de correo electrónico, con Amazon.



Cuando habla con Alexa, Amazon nos envía una versión por escrito de sus comandos de voz junto con un identificador único. Procesamos esta información para ejecutar los comandos y emitir una respuesta de conformidad con nuestro Aviso de privacidad. Compartimos nuestra respuesta por escrito con Amazon para que Amazon pueda informarte del resultado de tu comando de conformidad con el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso de Amazon. Versuni y Alexa también pueden intercambiar información sobre los Dispositivos que decide controlar a través de la Skill, incluido el momento en que actualiza, cambia o elimina un Dispositivo.



Debe entender que sus comandos y las respuestas potencialmente equivalen a datos personales. Tenga también en cuenta que Amazon le proporciona sus propios servicios y, al habilitar la Skill, estará de acuerdo en que compartamos sus datos personales con Amazon. Amazon podrá tratar sus datos personales en países fuera de su país de residencia, lo que podría suponer un marco legal distinto para la protección de los datos personales. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento; solo tienes que desactivar la habilidad. Lea el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso de Amazon Alexa para obtener más información. Términos y condiciones y Aviso de privacidad.

Asistente de Google

En algunos países, la skill del Purificador de aire de Philips le permite controlar su Dispositivo con el Asistente de Google. Al activar la Skill, Versuni le permite conectar sus cuentas de Google y Versuni. Al conectar sus cuentas, Versuni y Google adoptan medidas técnicas de forma independiente para validar su identidad. Compartimos los identificadores de la cuenta, pero no las credenciales de su cuenta, incluido el nombre ni la dirección de correo electrónico, con Google.

Cuando habla con el Asistente de Google, Google nos envía una versión por escrito de sus comandos de voz junto con un identificador único. Procesamos esta información para ejecutar los comandos y emitir una respuesta de conformidad con nuestro Aviso de privacidad. Compartimos nuestra respuesta por escrito con Google para que Google pueda informarle del resultado de su comando de conformidad con el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso de Google. Versuni y Google también pueden intercambiar información sobre los Dispositivos que decide controlar a través de la Skill, incluido el momento en que actualiza, cambia o elimina un Dispositivo.



Debe entender que sus comandos y las respuestas potencialmente equivalen a datos personales. Tenga también en cuenta que Google le proporciona sus propios servicios y, al habilitar la Skill, estará de acuerdo en que compartamos sus datos personales con Google. Google podrá tratar sus datos personales en países fuera de su país de residencia, lo que podría suponer un marco legal distinto para la protección de los datos personales. Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento; solo tienes que desactivar la habilidad. Lea el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso del Asistente de Google para obtener más información.

Traspaso internacional

Sus datos personales se pueden almacenar y tratar en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que utilicemos proveedores de servicios. Al utilizar la Aplicación y/o los Servicios, acepta el traspaso (si lo hubiera) de la información a países distintos a su país de residencia, que pueden tener normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los organismos reguladores o las fuerzas de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus datos personales.



Sus datos personales pueden transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios que la Comisión Europea haya reconocido que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos conforme a los estándares del EEE. En el caso de las transferencias a otros países no considerados adecuados por la Comisión Europea, hemos tomado las medidas pertinentes, como las cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales.