Lumea IPL App

La aplicación Philips Lumea IPL le ayuda a administrar sus objetivos y tratamientos de depilación cuando utiliza el dispositivo Lumea IPL (“Dispositivo”) y le proporciona consejos personalizados de belleza y depilación (“Servicios”).
Este Aviso de privacidad tiene como objetivo ayudarle a conocer nuestras prácticas de privacidad cuando utiliza nuestros Servicios, lo que incluye los datos que recopilamos, por qué los recopilamos y qué hacemos con ellos, además de sus derechos individuales.
Este Aviso de privacidad se aplica a los datos personales procesados por la aplicación, los cuales controla Philips Consumer Lifestyle B.V. o cualquiera de sus filiales o subsidiarias (“Philips”, “nuestros” o “nosotros”).
¿Qué datos e información personales recopilamos y con qué fin?
Procesamos datos e información personales, tal y como se detalla a continuación, cuando proporcionamos nuestros Servicios, lo que incluye la descarga y la instalación de la aplicación, así como el acceso a esta. Podemos procesar estos datos personales con base en su consentimiento o que nos lo solicite como necesidad contractual, con el fin de operar, proporcionar, mejorar, personalizar y comercializar nuestros Servicios, así como para ofrecerles soporte, de acuerdo con nuestro interés legítimo, o con el fin de cumplir con una obligación legal a la que podamos estar sujetos. Si no desea que procesemos sus datos personales, es posible que no pueda utilizar los Servicios.
Datos personales confidenciales
Antes de recopilar datos personales confidenciales, le informaremos y le pediremos su consentimiento explícito. Sujeto a sus elecciones, le permitimos guardar de forma segura sus detalles de belleza y depilación en su cuenta a fin de que pueda volver a almacenarlos fácilmente si instala la aplicación en otro dispositivo. También utilizamos sus datos para proporcionarle una experiencia personalizada de belleza y depilación a través de, por ejemplo, programas de capacitación personalizados, recordatorios y otros servicios. Dentro de los datos procesados, se incluyen los siguientes:
En función de su configuración, es posible que le enviemos correos electrónicos, notificaciones automáticas, contenido en la aplicación y mensajes en la aplicación. También podemos combinar, anonimizar o agregar sus datos, así como ponerles seudónimos para fines de personalización. Datos de la cuenta Recopilamos sus datos personales cuando crea una cuenta. Para iniciar sesión en la aplicación, utilice una cuenta de Philips o su perfil de redes sociales, incluida su cuenta de Apple. Si opta por iniciar sesión mediante una red social, los datos personales que recopilamos podrían incluir su perfil público básico (p. ej., la foto de perfil, el identificador, el género, la URL del perfil, el cumpleaños, la página de inicio y la ubicación) y su dirección de correo electrónico para fines de autenticación. En este caso, su proveedor de redes sociales podrá recopilar información sobre el hecho de que está utilizando la aplicación e iniciando sesión con su cuenta de la red social. Lea el aviso de privacidad de su proveedor de redes sociales (p. ej., Facebook, Google o Apple) para obtener más información sobre sus prácticas de privacidad. Las versiones anteriores de la aplicación le permitían utilizar el SDK de Facebook para iniciar sesión, lo que permite que Facebook procese la siguiente información:
Los datos personales que recopilamos pueden incluir su nombre de usuario, nombre, dirección de correo electrónico, país, idioma, contraseña e información demográfica, como género (opcional). También procesamos información sobre el uso que haga de la aplicación, incluidos los detalles de sesión, de inicio de sesión y de autenticación, los cuales utilizamos para gestionar su cuenta.
En función de su configuración, es posible que le enviemos correos electrónicos, notificaciones automáticas, contenido en la aplicación y mensajes en la aplicación. También podemos combinar, anonimizar o agregar sus datos, así como ponerles seudónimos para fines de personalización.
Datos de la cuenta
Recopilamos sus datos personales cuando crea una cuenta. Para iniciar sesión en la aplicación, utilice una cuenta de Philips o su perfil de redes sociales, incluida su cuenta de Apple.
Si opta por iniciar sesión mediante una red social, los datos personales que recopilamos podrían incluir su perfil público básico (p. ej., la foto de perfil, el identificador, el género, la URL del perfil, el cumpleaños, la página de inicio y la ubicación) y su dirección de correo electrónico para fines de autenticación. En este caso, su proveedor de redes sociales podrá recopilar información sobre el hecho de que está utilizando la aplicación e iniciando sesión con su cuenta de la red social. Lea el aviso de privacidad de su proveedor de redes sociales (p. ej., Facebook, Google o Apple) para obtener más información sobre sus prácticas de privacidad.
Las versiones anteriores de la aplicación le permitían utilizar el SDK de Facebook para iniciar sesión, lo que permite que Facebook procese la siguiente información:
Para obtener más información sobre cómo Facebook utiliza la información, lea la política de privacidad de Facebook. Facebook puede procesar dicha información en países distintos al de su país de residencia, lo que quizás no proporcione una protección adecuada para los datos personales de conformidad con la Regulación (UE) 2016/679.
Utilizaremos sus Datos de cuenta para crear y gestionar su cuenta y ofrecerle Servicios personalizados. Puede utilizar su cuenta para iniciar sesión de forma segura en la aplicación. Si crea una cuenta de Philips para iniciar sesión en la aplicación, le enviaremos un correo electrónico de bienvenida a fin de verificar su nombre de usuario y contraseña, para comunicarnos con usted en caso de que tenga alguna duda y para enviarle anuncios estrictamente relacionados con el servicio o comunicaciones de marketing directo, en caso de que haya dado el consentimiento para recibir estas últimas. También puede utilizar su cuenta de Philips a fin de solicitar algún producto o servicio de Philips, para participar en una promoción o un juego, o bien en una actividad de las redes sociales relacionada con una promoción de Philips (por ejemplo, hacer clic en “Me gusta” o “Compartir”), y participar en pruebas o encuestas de productos.
Datos de análisis
Si nos da su consentimiento, nos ayudará a mejorar la aplicación y nuestros productos conectados (así como a desarrollar nuevas soluciones de salud personales para usted) basados en los datos que observamos y recopilamos cuando utiliza nuestros servicios. También podemos utilizar estos conocimientos para personalizar aún más nuestros servicios. Los datos procesados incluyen los datos que proporciona cuando utiliza la aplicación, los identificadores de dispositivos móviles, los datos de sesión y uso, el sistema operativo, el modelo, la información de red y las direcciones IP (enmascaradas), así como la información de la aplicación, como el nombre de la aplicación, la versión, el uso y los eventos, las páginas visitadas y la información de la sesión. Podemos utilizar cookies, etiquetas o tecnologías similares, así como también proveedores de servicios que procesen sus detalles en nuestro nombre y según nuestras instrucciones. Podemos combinar, anonimizar o agregar sus datos, así como ponerles seudónimos para fines estadísticos, de análisis y de personalización. Puede encontrar más detalles en la configuración de la aplicación.
Datos de cookies
Procesamos la información de su dispositivo móvil y utilizamos cookies, etiquetas, pixeles o tecnologías similares (“Cookies”) a fin de proporcionar nuestros Servicios. Nuestras Cookies nos permiten reconocer su dispositivo móvil y recopilar información y datos personales de acuerdo con este aviso. La información que procesamos puede incluir los datos de su dispositivo móvil (como identificadores únicos, datos de sesión y uso, sistema operativo, modelo, operador, información de red y direcciones IP) e información de la aplicación (como el nombre de la aplicación, la versión, el uso y los eventos, las páginas visitadas y la información de la sesión). También podemos utilizar esta información para mostrarle contenido específico de su país (incluida la información en su idioma local).
Datos de marketing
Si opta por recibir comunicaciones promocionales sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips que puedan resultarle relevantes según sus preferencias y comportamiento en línea, podemos enviarle comunicaciones promocionales y de marketing a través de correo electrónico, por teléfono y otros canales digitales, como aplicación móvil y redes sociales. Para poder adaptar las comunicaciones a sus preferencias y comportamiento, y proporcionarle una experiencia más relevante y personalizada, podemos analizar y combinar sus datos personales. Puede optar por no recibir estas comunicaciones y cancelar la suscripción en cualquier momento.
Datos de encuestas e investigaciones
Podemos invitarlo a participar en encuestas o en estudios de investigación. Los datos personales que recopilamos incluyen sus respuestas, que pueden relacionarse con su opinión y experiencia respecto de la interacción con nuestros Servicios o los servicios de terceros, así como información sobre sus rutinas de belleza y depilación o sobre cualquier otro tema de salud personal. Podemos procesar los datos de su encuesta junto con la información de análisis que recopilamos cuando utiliza la aplicación. Utilizamos estos datos a fin de entender a nuestros usuarios y utilizar estos conocimientos para mejorar nuestras aplicaciones y servicios dentro del campo de la belleza de Philips. Para hacerlo, analizamos y agregamos su información y sus respuestas. Podemos ejecutar algunos de estos proyectos de forma anónima, en cuyo caso, no recopilaremos los datos personales. En cualquier caso, cuando sea que se una a estos proyectos, recibirá información complementaria sobre cómo se manejarán sus datos.
Datos de comentarios
Es posible que le solicitemos comentarios sobre su experiencia con Lumea. En algunos casos, le pediremos su permiso para publicar su nombre y sus comentarios en la aplicación a fin de ayudar a otros usuarios. A menos que le indiquemos lo contrario, le pedimos que no nos revele datos personales confidenciales, por ejemplo, números de seguro social, información relacionada con el origen racial o étnico, opiniones políticas, religiosas, filosóficas u otras creencias, salud, vida sexual u orientación sexual, características biométricas o genéticas, antecedentes penales o afiliación a sindicatos. Siempre puede solicitarnos que eliminemos sus comentarios en cualquier momento.
Datos del servicio de atención al cliente
Puede proporcionarnos información relacionada con el uso de los Servicios, incluida su interacción con Philips y el modo de contactar con usted para ofrecerle un servicio de atención al cliente. Operamos y prestamos nuestros Servicios, lo que incluye la facilitación del servicio de atención al cliente, junto con la mejora, la corrección y la personalización de nuestros Servicios. También utilizamos su información para responderle cuando se pone en contacto con nosotros.
Datos combinados
Podemos combinar sus datos personales, incluidos los datos de la cuenta, otros datos que nos proporcione, los datos de dispositivo, las cookies, los datos de ubicación, los datos recopilados durante sus interacciones y el uso de los canales digitales de Philips, como redes sociales, sitios web, correos electrónicos, aplicaciones y productos conectados, la dirección IP, las cookies, la información del dispositivo, las comunicaciones que pulsa o en las que hace clic, los detalles de ubicación y los sitios web que visite. Sujeto a sus elecciones, podemos analizar sus datos combinados a fin de prestarle los Servicios, tales como proporcionarle información sobre sus tratamientos de depilación y entregarle contenido, mensajes y consejos personalizados de acuerdo con este aviso. También podemos utilizar estos datos a fin de mejorar el contenido, la funcionalidad y la facilidad de uso de la aplicación y los Servicios, así como para desarrollar nuevos productos y servicios en el campo de la belleza.
Datos de valoraciones y reseñas
Si escribe una reseña sobre la aplicación o la evalúa en las tiendas de aplicaciones, podremos procesar dicha información para responder a sus comentarios y preguntas, comprender cómo se siente cuando utiliza la aplicación, familiarizarnos con su percepción general de la aplicación y de nuestra marca, además de usar esta información para mejorar la aplicación. Solo podemos ver el nombre de usuario, las valoraciones, los comentarios y cualquier otro detalle que decida compartir con nosotros o poner a disposición del público. A menos que nos exija hacerlo, no enlazamos esta información a las credenciales de su cuenta ni a ninguna otra información que tengamos de usted. Cuando necesite recurrir al servicio de atención al cliente, podemos utilizar sus datos para realizar un seguimiento de su caso y guiarle a través de nuestro proceso de atención al cliente de acuerdo con este aviso.
Permisos
La aplicación puede solicitar su permiso para acceder a las capacidades de almacenamiento, los sensores u otras funciones de su dispositivo móvil. Necesitamos acceso en los casos estrictamente necesarios para prestar los Servicios como se detalla a continuación.
En algunos casos, su sistema operativo puede solicitar permisos que su dispositivo móvil necesita por razones técnicas, pero que Philips no controla ni utiliza. No recopilaremos datos asociados a dichos permisos, a menos que sea necesario para prestar nuestros servicios de acuerdo con este aviso.
Puede bloquear o revocar estos permisos en cualquier momento en la configuración de su sistema operativo.
Uso compartido de sus datos personales con otros
Philips puede revelar sus datos personales a proveedores de servicios de terceros, socios empresariales y otros terceros de acuerdo con este Aviso de privacidad o la legislación vigente.
Filiales
Podemos compartir sus datos con otras entidades de Philips que formen parte del grupo Philips. Por ejemplo, algunas entidades de Philips pueden ayudarnos a administrar la infraestructura de las aplicaciones o a gestionar sus consultas. Solo procesarán sus datos las personas que estrictamente requieran el acceso para cumplir con sus trabajos.
Proveedores de servicios
También trabajamos con proveedores de servicios de terceros que nos ayudan a operar, proporcionar, mejorar, conocer, personalizar, ofrecer soporte y comercializar nuestra aplicación. Podemos compartir sus datos personales con los siguientes proveedores de servicios:
Philips requiere a sus proveedores de servicios que proporcionen un nivel de protección adecuado a sus datos personales, similar al nivel que proporcionamos nosotros. Requerimos a nuestros proveedores de servicios que traten sus datos personales exclusivamente de acuerdo con nuestras instrucciones y únicamente con los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad mínima de datos que necesiten para prestar un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales.
Otros terceros
Philips también puede trabajar con terceros que procesan sus datos personales e información para sus propios fines. Lea sus avisos de privacidad con atención, ya que le informarán sobre sus prácticas de privacidad, que incluyen el tipo de datos personales que recopilan, además de cómo los utilizan, tratan y protegen.
Si Philips comparte datos personales e información con un tercero que utiliza sus datos personales para sus propios fines, Philips se asegurará de informarle u obtener su consentimiento de conformidad con las leyes vigentes antes de compartir sus datos personales.
En ocasiones, Philips vende un negocio o parte de un negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad puede incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa adquiriente. Philips puede asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones, recogidos en nuestro Aviso de privacidad, a cualquiera de nuestras filiales en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por imposición legal o de otro tipo. De igual modo, podemos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o a un nuevo propietario.
Cuando lo exija la ley o según sea necesario para proteger nuestros derechos, podemos compartir sus datos con autoridades públicas y gubernamentales.
Traspaso internacional
Sus datos personales se pueden almacenar y procesar en cualquier país en el cual tengamos instalaciones o en el que contratemos proveedores de servicios. Mediante el uso de los Servicios, usted reconoce la transferencia (si la hubiera) de información a países distintos al de su país de residencia, que pueden tener reglas de protección de datos que sean diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los organismos reguladores o las fuerzas de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus datos personales.
Si reside en el EEE, sus datos personales pueden transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios en países que no pertenecen al EEE siempre que la Comisión Europea haya reconocido que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos conforme a los estándares del EEE (la lista completa de estos países está disponible aquí).
En el caso de las transferencias desde el EEE a otros países no considerados adecuados por la Comisión Europea, como Estados Unidos, hemos tomados las medidas pertinentes, como nuestras Normas corporativas vinculantes para datos de clientes, proveedores y socios empresariales o cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales. Para obtener una copia de estas medidas, siga el enlace anterior o contáctese con nosotros aquí.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Conservaremos sus datos personales el tiempo necesario o permitido para los fines con los que se recopilaron. Los criterios que utilizamos para determinar nuestros períodos de retención incluyen lo siguiente: (i) el período que utiliza la aplicación o los Servicios; (ii) si existe un imperativo legal al que estemos sujetos o (iii) si la retención es recomendable en virtud de nuestra posición legal (por ejemplo, en relación con plazos de prescripción aplicables, litigios o investigaciones normativas).
Decisiones y derechos del usuario
Si desea enviar una solicitud para acceder, rectificar, borrar, restringir o rechazar el tratamiento de los datos personales que nos haya proporcionado anteriormente, o si desea enviar una solicitud para recibir una copia electrónica de sus datos personales para transmitirlos a otra empresa (en la medida en que la legislación aplicable permita este derecho de portabilidad de los datos), puede comunicarse con nosotros aquí. Responderemos a su solicitud de acuerdo con la legislación aplicable.
En su solicitud, deje claro los datos personales a los que desea acceder, rectificar, borrar, restringir o de los que desea rechazar su tratamiento. A fin de protegerlo, es posible que solo implementemos solicitudes relativas a los datos personales asociados a su cuenta, su dirección de correo electrónico u otra información de la cuenta que utilice para enviarnos su solicitud, y puede que debamos comprobar su identidad antes de llevar a cabo su solicitud. Intentaremos atender su solicitud lo antes posible, dentro de un plazo razonable.
En los casos en que procesemos sus datos a fin de proporcionar nuestros servicios según nuestros términos, es posible que no podamos proporcionar los servicios si no procesamos sus datos. En los casos en que dependamos de nuestros intereses legítimos, nos aseguramos de que el procesamiento no sobrepase sus derechos e intereses de privacidad. En los casos en que dependamos del consentimiento, puede retirarlo en cualquier momento, sin afectar la legalidad del procesamiento antes de su retiro.
Si hace uso de sus opciones y derechos (o de parte de ellos), es posible que ya no pueda utilizar nuestros Servicios, de forma total o parcial.
Protegemos sus datos personales
Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que confía a Philips frente a modificaciones accidentales o no autorizadas, la pérdida, el uso indebido, la divulgación o el acceso. Philips utiliza numerosas tecnologías de seguridad, así como medidas técnicas y organizativas, que nos ayudan a proteger sus datos. Con este fin, implementamos, entre otros, controles de acceso, cortafuegos de uso y protocolos seguros.
Información especial para los padres
Aunque nuestros Servicios no están dirigidos a menores (tal como se define en la legislación aplicable), la política de Philips es cumplir la ley cuando se requiere el permiso del padre o tutor antes de recopilar, utilizar o divulgar información relativa a niños. Nos comprometemos a proteger las necesidades de privacidad de los niños y animamos encarecidamente a los padres y tutores a que tengan un papel activo en las actividades en línea y los intereses de sus hijos.
Si un padre o tutor se percata de que su hijo nos ha proporcionado sus datos personales sin su consentimiento, debe ponerse en contacto con nosotros aquí. Si observamos que un menor nos ha proporcionado sus datos personales, borraremos esos datos de nuestros archivos.
Cambios en este Aviso de privacidad
Nuestros Servicios pueden cambiar cada cierto tiempo sin previo aviso. Por este motivo, nos reservamos el derecho a modificar o actualizar este Aviso de privacidad o añadirle información en un momento dado. Cuando actualicemos este Aviso de privacidad, también actualizaremos la fecha en la parte superior de este. Le animamos a que revise de forma regular la versión más reciente de este Aviso de privacidad.
El nuevo Aviso de privacidad entrará en vigor de inmediato a partir de la fecha de su publicación. Si no está de acuerdo con el aviso revisado, deberá cambiar sus preferencias o bien considerar la posibilidad de dejar de utilizar nuestros Servicios. Si continúa utilizando nuestros Servicios o accediendo a estos después de la entrada en vigor de dichas modificaciones, reconocerá que ha sido informado sobre las actualizaciones del Aviso de privacidad.
Contacto
Si tiene alguna duda sobre este Aviso de privacidad o sobre la forma en que Philips utiliza sus datos personales, puede contactarse con Philips (incluido nuestro delegado o representante de protección de datos) aquí. Además, tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad de supervisión competente en su país o región.
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