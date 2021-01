Proveedores de servicios

Trabajamos con otros proveedores de servicios que nos ayudan a gestionar, ofrecer, mejorar, entender, personalizar, respaldar y comercializar nuestros Servicios.



Podremos compartir sus datos personales con los siguientes proveedores de servicios:

Proveedores de TI y computación en la nube

Estos proveedores de servicios ofrecen los servicios de hardware, software, redes, almacenamiento y transaccionales necesarios o la tecnología relacionada que se requiere para ejecutar la Aplicación u ofrecer los Servicios.

Pago

Trabajamos con WorldPay, un proveedor de servicios que gestiona y procesa sus datos financieros en relación con las funciones de pago de esta Aplicación, incluidas tiendas de aplicaciones u otros terceros que procesen su pago.



Philips exige a sus proveedores de servicios ofrecer un nivel adecuado de protección de sus datos personales similar al nivel que nosotros ofrecemos. Exigimos a nuestros proveedores de servicios que procesen sus datos personales únicamente de acuerdo con nuestras instrucciones y para los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad de datos mínima que necesiten para ofrecer un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales.

Otros terceros

Philips también podrá trabajar con terceros que procesen sus datos personales para sus propios fines. Si Philips comparte datos personales con terceros que utilicen sus datos personales para sus propios fines, se asegurará de informarle al respecto o de obtener su consentimiento de acuerdo con las leyes aplicables antes de compartir sus datos personales. En ese caso, deberá leer atentamente sus avisos de privacidad, ya que en ellos se le informará sobre sus prácticas en materia de privacidad, inclusive qué tipo de datos personales recopilarán y cómo los utilizarán, procesarán y protegerán.

Philips podría vender en algún momento algún negocio o parte de algún negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad podría incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa compradora. Philips podrá asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones en virtud de nuestro Aviso de privacidad a cualquiera de nuestras filiales, en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por aplicación de la ley o de cualquier otra forma, y podremos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o nuevos propietarios.

Si así lo solicita, podremos compartir sus datos personales con los siguientes terceros:

Delta Dental (solo para EE. UU.).

(solo para EE. UU.). ONVZ (solo para Países Bajos).

(solo para Países Bajos). Amazon (si Amazon DRS está disponible en su país – véanse más detalles a continuación).

Estos terceros podrán ofrecerle sus propios servicios. Podremos compartir sus datos personales con estos terceros si así nos lo solicita o de acuerdo con las leyes aplicables.



We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).