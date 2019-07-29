Site owner

Philips Mexicana, S.A. de C.V.

La Palma #6

Sn. Fernando la Herradura

52784 Edo. de México

México

Inscrito en el registro público de la propiedad y comercio de México, Libro 3, Volumen 323, Foja 25.

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