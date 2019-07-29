Site owner

Philips Mexicana, S.A. de C.V. Inscrito en el registro público de la propiedad y comercio de México, Libro 3, Volumen 323, Foja 25. Para cualquier comentario sobre este sitio web puede enviar un correo electrónico a nuestro Webmaster
La Palma #6
Sn. Fernando la Herradura
52784 Edo. de México
México
Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Inscrito en el registro público de la propiedad y comercio de México, Libro 3, Volumen 323, Foja 25.
Para cualquier comentario sobre este sitio web puede enviar un correo electrónico a nuestro Webmaster
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.