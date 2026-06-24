Asistencia de Philips ¿Qué indican los pilotos de estado de la batería del cepillo dental Sonicare?

Los pilotos y los pitidos del cepillo dental indican cuándo está listo para la recarga. Algunos cepillos dentales solo tienen un piloto indicador, mientras que otros tienen tres. Algunos cepillos dentales no incorporan un piloto indicador de batería. Siga las instrucciones de carga estándar que se especifican en el manual del usuario.



A continuación se muestra el significado de los pilotos indicadores para cada modelo:



Cepillos dentales con un piloto indicador sobre el icono de la batería El cepillo dental está en el cargador El cepillo dental no está en el cargador No luce ningún piloto Completamente cargado y en modo de desconexión Piloto verde permanente Totalmente cargada El piloto verde o blanco parpadea Cargando Verde intermitente Parcialmente cargado Piloto verde permanente Totalmente cargada Piloto ámbar intermitente y 3 pitidos Batería baja Piloto ámbar intermitente y 2 series de 5 pitidos Batería vacía Cepillos dentales con tres pilotos indicadores sobre el icono de la batería El cepillo dental está en el cargador El cepillo dental no está en el cargador No luce ningún piloto Completamente cargado y en modo de desconexión 3 pilotos verdes permanentes Totalmente cargada 1, 2 o 3 pilotos intermitentes Cargando 2 pilotos verdes permanentes Parcialmente cargado 3 pilotos verdes permanentes Totalmente cargada 1 piloto verde permanente Batería baja 1 piloto ámbar intermitente con pitidos Batería vacía Cepillos dentales con un icono de la batería intermitente El cepillo dental está en el cargador El cepillo dental no está en el cargador No luce ningún piloto Completamente cargado y en modo de desconexión Piloto verde o blanco permanente Totalmente cargada Piloto verde o blanco intermitente Cargando Piloto verde o blanco intermitente Parcialmente cargado Piloto verde o blanco permanente Totalmente cargada Piloto ámbar intermitente y 3 pitidos Batería baja Piloto ámbar intermitente y 2 series de 5 pitidos Batería vacía