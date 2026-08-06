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Philips 32" HD (720p) LED-LCD Roku TV
Televisor Roku LED-LCD HD (720p) de 32"

32PFL6654/F8
  • Televisor Roku de 32 pulgadas
  • HD 720p
  • Funciona con Google Home
  • LAN inalámbrica 802.11
  • Más de 150 000 películas y episodios de televisión
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Roku
Televisor LCD LED serie 6600

55PUL6653/F8
  • Clase de 55''
  • 4K UHD 2160p
  • HDR/PMR de 12 Hz
  • Diseño sin bordes
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Roku
Televisor LCD LED serie 6600

65PUL6653/F8
  • Clase de 65''
  • 4K UHD 2160p
  • HDR/PMR de 12 Hz
  • Diseño sin bordes
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Roku
Televisor LCD LED serie 6600

50PUL6653/F8
  • Clase de 50''
  • 4K UHD 2160p
  • HDR/PMR de 12 Hz
  • Diseño sin bordes
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Roku
Televisor LCD LED serie 6600

70PUL6653/F8
  • Clase de 70''
  • 4K UHD 2160p
  • HDR/PMR de 12 Hz
  • Diseño sin bordes
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Roku
Televisor LCD LED serie 6600

75PUL6653/F8
  • Clase de 75''
  • 4K UHD 2160p
  • HDR/PMR de 12 Hz
  • Diseño sin bordes
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Philips 7875 LED Ambilight Roku TV
Televisor LED AMBILIGHT de 50 pulgadas con Roku TV

50PUL7875/F8
50PUL7875/F8S
  • Clase de 50''
  • Ambilight
  • 4K UHD 2160p
  • HDR/PMR de 120
  • Diseño sin bisel
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Philips 7875 LED Ambilight Roku TV
Televisor AMBILIGHT LED UHD 55 pulgadas con Roku TV

55PUL7875/F8
55PUL7875/F8S
  • Clase de 55''
  • Ambilight
  • 4K UHD 2160p
  • HDR/PMR de 120
  • Diseño sin bisel
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Philips Roku TV
Televisor Roku LED-LCD FHD (1080p) de 40"

40PFL6654/F8
  • Televisor Roku de 40 pulgadas
  • Full HD de 1080p
  • Funciona con Google Home
  • LAN inalámbrica 801.11
  • Más de 500 000 películas y episodios de televisión
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Philips 7875 LED Ambilight Roku TV
Televisor AMBILIGHT 65 pulgadas DLED UHD con Roku TV

65PUL7875/F8
  • Clase de 65''
  • Ambilight
  • 4K UHD 2160p
  • HDR/PMR de 120
  • Diseño sin bisel
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Philips Portable TV
Televisor portátil LED FHD serie 5600

24PFS5675O/F8
  • Google TV de 24"
  • FHD 180p
  • Pantalla mate
  • Batería integrada de 3 horas
  • Mango de transporte
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Philips Roku TV
Televisor Roku LED-LCD FHD (1080p) de 43"

43PFL6654/F8
  • Televisor Roku de 32 pulgadas
  • HD 720p
  • Funciona con Google Home
  • LAN inalámbrica 802.11
  • Más de 150 000 películas y episodios de televisión
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