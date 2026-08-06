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TV
Todas las series
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Tecnología
HLG (8)
Perfect Motion Rate (8)
Works with Apple AirPlay (6)
Voice Assistant
Works with Alexa (11)
Works with Apple Home (11)
Works with Google Home (11)
Panel Resolution
Full HD 1080p (1)
HD 720p (1)
Ultra HD 2160p (4k) (8)
Display Type
LED-LCD (6)
Native Refresh Rate
60 Hz (6)
Philips 32" HD (720p) LED-LCD Roku TVTelevisor Roku LED-LCD HD (720p) de 32"
RokuTelevisor LCD LED serie 6600
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Philips 7875 LED Ambilight Roku TVTelevisor AMBILIGHT 65 pulgadas DLED UHD con Roku TV
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