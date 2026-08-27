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Sin vello con la depilación Lumea IPL

Depilación Lumea IPL

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 18 meses1

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Philips Lumea, la marca IPL n.º 1 del mundo 2

Nuestra mejor IPL

Nuestra solución IPL más inteligente, rápida y sin cables

Lumea IPL Serie 9900
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Descubre nuestra solución IPL más inteligente para conseguir una piel suave durante más tiempo. Con tecnologia SenselQ y funciones exclusivas de Inteligencia Artificial.
Compara la depiladora Lumea IPL serie 9000

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Descubre y compara los dispositivos de depilación Philips Lumea IPL Series 9000. Encuentra hoy mismo el mejor modelo para una piel suave libre de vello.

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Lumea IPL

Aplica suaves pulsaciones de luz previniendo el crecimiento del vello

Lumea IPL emite suaves pulsos de luz a la raíz del vello para evitar su crecimiento durante 12 . Nuestra fórmula SmartPulse de potencia de luz, color de luz y duración de pulso equilibrados ofrecen tratamientos de depilación eficaces, seguros y suaves. meses1

¿Por qué Lumea IPL es la mejor solución para ti?

Elegido por más de 5,5 millones de mujeres

Philips Lumea se ha desarrollado en colaboración con científicos y dermatólogos expertos, probada en más de 3000 mujeres en todo el mundo.

Elegido por más de 5,5 millones de mujeres
3 tratamientos: Hasta un 92% de reducción del vello[disclaimer:2]

3 tratamientos: Hasta un 92% de reducción del vello3

Obtén resultados rápidos realizando los 4 primeros tramientos cada 2 semanas (la mitad de tratamientos que otras marcas sugieren). Después realiza retoques una vez al mes para mantener los mejores resultados desde la comodidad de tu casa.

Los sensores integrados leen el tono de tu piel

La tecnología SenseIQ ofrece un tratamiento de depilación personalizado. Los sensores se adaptan a tu tono piel y los accesorios inteligentes se adaptan a cada curva corporal activando los ajustes para cada zona del cuerpo.

Los sensores integrados leen el tono de tu piel

¿Por qué Lumea en lugar de..?

  • ¿Rastrillo?

    Lumea IPL ayuda a reducir los vellos encarnados y la irritación para disfrutar de una piel realmente suave gracias a la reducción del crecimiento del vello. Olvídate de la depilación constante y pasa de afeitarte cada dos días a disfrutar de una piel suave libre de vello durante 12 meses1

  • ¿Cera?

    La tecnología IPL disminuye gradualmente la cantidad de vello que crece en tu cuerpo, sin arrancarlo de raíz. La suave energía de la luz pulsada pone el folículo del vello en reposo, provocando la caída natural del vello evitando su crecimiento.

  • ¿Láser?

    Procedente de salones profesionales, el tratamiento suave con Lumea IPL es una alternativa al tratamiento con depilación láser. Disfruta de resultados similares a los de salón de belleza desde la comodidad de tu hogar por una fracción del precio.

100% de satisfacción o te devolvemos tu dinero

Queremos que estés satisfecha con tus productos Philips. Si no lo estás, ofrecemos una garantía de devolución de dinero en productos elegibles comprados en: Tienda oficial Philips en Amazon México, Tienda Online Liverpool, tiendas físicas de Liverpool.

Términos y condiciones
Lumea 100 días de prueba

Lumea App

Facilita la gestión de tu rutina con la aplicación Lumea. Ofrece una programación personalizada, recordatorios inteligentes y consejos útiles para que puedas mantener la organización y el enfoque en tus objetivos.

Escanee el código QR para descargar la aplicación
Lumea App
Tecnología IPL y el ambiente

Producto Verde Philips

Lumea Cuenta con Pasaporte Verde

Nuestro camino para convertirnos en un líder en tecnología sustentable 1. Consumo anual de energía <3,5 kWh/año* 2. Embalaje está hecho con papel y plástico reciclado o fuentes renovables. 3. Batería recargable, libre de cloruro de polivinilo y tiene una carcasa libre de retardadores de llama bromados.

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Avisos legales

  1. Comenzando después de 3 tratamientos. Resultado medio: 86% de reducción del vello en la parte inferior de las piernas a los 18 meses 

  2. Fuente: instituto de investigación de mercado líder, valor de ventas minoristas MAT dic. ’24. Excluye EE. UU. 

  3. Si se sigue el cronograma de tratamiento, medido en las piernas; los resultados individuales pueden variar 