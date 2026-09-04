¿Son seguros los chupetes Philips Avent para un desarrollo bucal saludable?

Sí, todos los chupetes Philips Avent son seguros.
Nuestros chupetes son blandos y su tetina pequeña se aplana fácilmente. Se adapta a la lengua y al paladar del bebé. La forma del chupete distribuye la presión uniformemente sobre la mandíbula, los dientes y las encías del bebé.
Todos los chupetes Philips Avent cuentan con la acreditación independiente de la Oral Health Foundation.
La Oral Health Foundation evalúa los productos de consumo para el cuidado de la salud bucal para garantizar que las afirmaciones de los fabricantes se han comprobado clínicamente y no son exageradas. Puede encontrar más información aquí.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF087/04 , SCF376/24 , SCF094/09 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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