Asistencia de Philips ¿En qué dirección debo rizar con mi rizador automático Philips?

Con el rizador automático Philips, puede elegir la dirección de los rizos que prefiera. Sin embargo, para obtener un look más uniforme, le recomendamos que siga estos consejos.

Rice el pelo separándolo de la cara en ambos lados Cuando moldee el lado izquierdo de la cabeza, seleccione el ajuste izquierdo y cuando moldee el lado derecho, seleccione el ajuste correspondiente. Para obtener un look más natural Seleccione el ajuste automático entre izquierdo y derecho. De esta forma se alternará la dirección de los rizos.