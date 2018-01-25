Asistencia de Philips
¿En qué dirección debo rizar con mi rizador automático Philips?
Con el rizador automático Philips, puede elegir la dirección de los rizos que prefiera. Sin embargo, para obtener un look más uniforme, le recomendamos que siga estos consejos.
Cuando moldee el lado izquierdo de la cabeza, seleccione el ajuste izquierdo y cuando moldee el lado derecho, seleccione el ajuste correspondiente.
Seleccione el ajuste automático entre izquierdo y derecho. De esta forma se alternará la dirección de los rizos.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HPS940/00 .