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Asistencia de Philips

¿En qué dirección debo rizar con mi rizador automático Philips?

Con el rizador automático Philips, puede elegir la dirección de los rizos que prefiera. Sin embargo, para obtener un look más uniforme, le recomendamos que siga estos consejos.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HPS940/00 .

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