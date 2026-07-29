No es necesario precalentar la Philips Airfryer. También puede colocar los alimentos directamente en la cesta, sin precalentar el aparato.
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