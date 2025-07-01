¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación Sonicare/Sonicare for Kids?

La aplicación Philips Sonicare está disponible en los smartphones cuyo sistema operativo cumpla los requisitos mínimos siguientes.
Android: Android 12 o superior
Apple: iOS 17 o superior
La aplicación Philips Sonicare for Kids está disponible en los smartphones y tablets cuyo sistema operativo cumpla los requisitos mínimos siguientes.
Android: Android 8 o superior
Apple: iOS 12 o superior
Los dispositivos rooteados o liberados no son compatibles con ninguna de las aplicaciones. Tampoco lo son los dispositivos Huawei, independientemente de su sistema operativo.
Puede descargar las aplicaciones desde Google Play Store o el Apple App Store.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9690/06 , HX9903/01 , HX9957/51 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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