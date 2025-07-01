Asistencia de Philips ¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación Sonicare/Sonicare for Kids?

La aplicación Philips Sonicare está disponible en los smartphones cuyo sistema operativo cumpla los requisitos mínimos siguientes.

Android: Android 12 o superior

Apple: iOS 17 o superior

La aplicación Philips Sonicare for Kids está disponible en los smartphones y tablets cuyo sistema operativo cumpla los requisitos mínimos siguientes.

Android: Android 8 o superior

Apple: iOS 12 o superior

Los dispositivos rooteados o liberados no son compatibles con ninguna de las aplicaciones. Tampoco lo son los dispositivos Huawei, independientemente de su sistema operativo.

Puede descargar las aplicaciones desde Google Play Store o el Apple App Store.