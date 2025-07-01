Asistencia de Philips ¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?

Las aplicaciones Sonicare y Sonicare For Kids están disponibles para Android e iOS. En la siguiente lista se muestra si la aplicación está disponible en su país.

La aplicación Sonicare For Kids está disponible en Bielorrusia. No está disponible en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Israel, Kazajistán, Kuwait, Portugal, Serbia, y Turquía.

Norteamérica Europa Oriente Próximo Asia Pacífico África Canadá Austria Kuwait Australia Sudáfrica Estados Unidos Bélgica Arabia Saudí China México Bulgaria Emiratos Árabes Unidos Japón Croacia Malasia República Checa Nueva Zelanda Dinamarca Singapur Estonia Corea del Sur Finlandia Tailandia Francia Alemania Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Países Bajos Noruega Polonia Portugal Rumanía Rusia Serbia Eslovaquia Eslovenia España Suecia Suiza Ucraniano Reino Unido

Kazajistán

Israel

Turquía

