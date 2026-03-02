Asistencia de Philips ¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?

Cargue la afeitadora, el cortapelos o el recortador Philips antes de utilizarlos por primera vez y cárguelos con regularidad para asegurarse de que siempre estén listos para el siguiente recorte.

Consulte la siguiente información para saber cómo cargar el producto. Para conocer los tiempos de carga específicos de su dispositivo, consulte el manual de usuario suministrado o busque el número de modelo aquí para encontrar el manual en línea.

Si necesita adquirir un cargador de repuesto para su producto Philips, puede encontrarlo aquí.

Consejos para entender las instrucciones de uso Algunos productos de arreglo personal Philips incluyen un manual de usuario ilustrado. El ejemplo siguiente indica una forma en la que dicho manual de usuario explica los tiempos de carga y uso de un producto. 1a y 1b indican que el producto tiene una función de carga rápida, lo que significa que una carga de 5 minutos proporciona batería suficiente para un afeitado. 2a y 2b indican que la batería se cargará por completo después de 1 hora de carga, lo que proporcionará 90 minutos de afeitado. Estos principios se pueden utilizar para comprender el manual de usuario ilustrado de su producto. Cable de carga USB Algunos productos Philips incluyen un cable de carga USB. Este cable se puede conectar a una toma de corriente (enchufe) mediante un adaptador como el Philips HQ87 (clasificado como IPX4, lo que significa que es resistente a salpicaduras y seguro para usarlo en un entorno húmedo, como un baño). También se puede utilizar un adaptador de cualquier otra marca reconocida para cargar el producto, siempre que tenga una potencia de 5 V y 1 A o superior (siga siempre las precauciones de seguridad especificadas por el fabricante).



Nota: Los tiempos de carga indicados en el manual de usuario del producto se basan en la carga mediante este método. Si carga el producto con otra fuente de alimentación (por ejemplo, un puerto USB de un portátil), el tiempo de carga puede ser considerablemente mayor. Cargador con enchufe Si su producto Philips incluye un cargador con una toma de corriente integrada, solo tiene que insertar la clavija pequeña del extremo del cable de carga en la afeitadora Philips y, a continuación, conectar el cargador a una toma de corriente. Soporte de carga Si su producto Philips incluye un soporte de carga o si ha adquirido un soporte de carga compatible con el dispositivo, puede conectarlo a la toma de corriente mediante el cargador o el cable suministrado con el producto Philips. Por ejemplo, si el producto Philips se ha suministrado con un cable de carga USB, puede conectarlo al propio dispositivo o al soporte de carga. Consulte la información anterior para obtener más detalles sobre la carga USB, que también se aplica a la carga con un soporte de carga. Dispositivo que funciona a pilas Algunos dispositivos de arreglo personal Philips funcionan con pilas AA desechables. Si el recortador no se enciende o funciona más despacio que antes, debe sustituir las pilas.



Utilice únicamente las pilas desechables especificadas en el manual de usuario. No mezcle diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas y antiguas. Al colocar las nuevas pilas, asegúrese de que los polos + y - de la pila estén en la posición correcta.

