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Asistencia de Philips

¿Por qué necesita permisos la aplicación Sonicare?

La aplicación Philips Sonicare le pide permiso para acceder a funciones de su dispositivo móvil, como su ubicación o sus contactos. Descubra por qué.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6392/02 , HX9690/06 , HX9903/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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