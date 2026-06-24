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¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?

Si tiene dudas sobre lo que significan las luces y símbolos en el dispositivo de arreglo personal masculino Philips, lea nuestra respuesta más abajo.
 

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