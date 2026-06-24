¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?

Algunas afeitadoras Philips funcionan con pilas desechables. Antes de intentar insertar o sustituir las pilas de la afeitadora, asegúrese de que las manos y el aparato están secos.



El compartimento de las pilas está situado en el mango. Para sustituir las pilas, el compartimento de las pilas se puede abrir fácilmente alineando los símbolos como se indica a continuación.



1. Para quitar la cubierta del compartimento de las pilas, gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que el indicador de posición (V) apunte hacia la marca de desbloqueo (Ʌ) (Fig. 4).

2. Quite la cubierta del compartimento de las pilas del mango (Fig. 5).

3. Coloque la pila en el compartimento de las pilas (Fig. 6). Asegúrese de que los polos + y - de la pila señalan en la dirección correcta.

4. Vuelva a deslizar la cubierta del compartimento de las pilas en el mango (Fig. 7).

5. Gire la cubierta del compartimiento de las pilas en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el indicador de posición (V) señale hacia la marca de bloqueo (I) (Fig. 8).

