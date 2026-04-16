¿Cómo limpio y desinfecto el extractor de leche Philips Avent?

Limpie el extractor antes del primer uso y después de cada sesión de extracción; especialmente las piezas que entren en contacto con la leche.
Consulte los métodos de limpieza y desinfección recomendados para su modelo de extractor a continuación.
Nota: No es necesario desinfectar las piezas que no entran en contacto con la leche. Puede limpiar la unidad del motor y el adaptador de corriente de los extractores eléctricos frotándolos con un paño suave y húmedo. Mantenga los tubos de silicona secos en todo momento para evitar que entre líquido en la unidad del motor.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF531/11 , SCF552/11 , SCF554/11 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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