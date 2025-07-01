El extractor de leche eléctrico Philips Avent se ha diseñado para su uso con una gran variedad de sujetadores con el fin de hacer la extracción más fácil y cómoda. Consulte los siguientes consejos de uso para su modelo específico.
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¿Qué sujetadores funcionan con mi extractor de leche eléctrico Philips Avent?
¿Cómo puedo evitar que la leche se derrame del extractor de leche manos libres Philips Avent?
¿Cómo debo guardar la leche materna extraída?
¿Puedo recortar los tubos para ajustar la longitud?
¿Cómo limpio y desinfecto el extractor de leche Philips Avent?