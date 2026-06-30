¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?

1. Coloque el peine-guía deseado en el mango del cortapelos. Si los accesorios no están colocados correctamente, puede que la afeitadora corporal no funcione o los resultados no sean los deseados.



2. Ajuste la posición de longitud deseada. Para ello, gire la rueda de posición de longitud o coloque el peine-guía de fácil montaje correcto. Comience a cortar el pelo con una posición de longitud superior para familiarizarse con el dispositivo y reduzca la posición de longitud gradualmente hasta alcanzar el resultado deseado.



3. Encienda el dispositivo.



4. Mueva el aparato de forma suave y constante, ejerciendo una ligera presión en dirección contraria a la del crecimiento del pelo. Asegúrese de que la parte plana del peine-guía esté en contacto con el cuero cabelludo para conseguir un resultado uniforme.



5. No presione demasiado el cortapelos contra el cuero cabelludo o la piel. Puede cambiar accidentalmente los ajustes, lo que podría dar lugar a un recorte desigual.



Utilice el recortador sin el peine-guía para recortar el pelo al máximo (aprox. 0,5 mm) o para perfilar la línea del cuello y las patillas sosteniéndolo en un ángulo de 90 grados. Mueva la afeitadora en dirección contraria a la del crecimiento del pelo con movimientos bien controlados. Para eliminar el vello más difícil, pruebe a mover la afeitadora en diferentes direcciones. Tenga cuidado al recortar sin peine-guía, ya que la unidad de corte elimina todo el pelo que se encuentra.



6. El pelo se puede acumular en la cámara de recogida del pelo y en el peine-guía. Sacuda el pelo regularmente entre pasadas. Cuando haya terminado, apague el dispositivo y limpie el aparato, los peines-guía y la cámara de recogida del pelo. Limpie el dispositivo después de cada uso. .