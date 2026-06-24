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Asistencia de Philips

¿Cómo se usa el extractor de leche manual Philips Avent?

Si no tiene claro cómo utilizar el extractor de leche manual Philips Avent, consulte nuestras instrucciones a continuación.

Desmonte, limpie y desinfecte todas las piezas antes de utilizar el extractor de leche por primera vez y después de cada uso.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF430/01 , SCF430/13 , SCF430/10 .

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