Asistencia de Philips ¿Cómo funciona el aviso de presión del sensor de mi cepillo dental Sonicare?

El cepillo dental Sonicare mide la presión que aplica al utilizarlo con el fin de proteger sus dientes y encías. Si aplica demasiada presión, el mango cambiará su vibración.

Se le avisará cuando aplique demasiada presión. En función del modelo de cepillo dental, puede deberse a una o varias de estas señales:

Luz en la base del cepillo dental (solo modelos Prestige 9900, DiamondClean Smart y DiamondClean series 9000, 6000 y 7000, y Advanced Clean)

El LED de recordatorio del cabezal de cepillado parpadeará.

Un cambio en la vibración y, por lo tanto, en la intensidad del cepillado.

Un pitido o un sonido intermitente.

Estas señales se detendrán cuando reduzca la presión.

Si el cepillo dental no responde al aplicar presión, compruebe si la función de sensor de presión está activada. Normalmente, se activa colocando el cepillo dental en el cargador y manteniendo pulsado el botón de encendido durante 7 segundos. Oirá una serie de pitidos y se iluminará un piloto indicador LED en la parte inferior del mango.

Consulte el manual de usuario para confirmar si su modelo específico incluye la funcionalidad de sensor de presión y ver los pasos exactos para activarla o desactivarla.

Si el sensor de presión se activa incluso cuando no está ejerciendo presión, pruebe a cargar el cepillo dental durante al menos 10 segundos.

Si el problema persiste, contáctenos para obtener ayuda.