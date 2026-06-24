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¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips S9000?

Los modelos más recientes de la afeitadora Philips S9000 están disponibles en dos versiones diferentes. Para ver qué versión tiene, revise la parte posterior de la afeitadora para ver los caracteres /A o /B como se muestra en la siguiente imagen.


Nota: Las siguientes imágenes solo se aplican a los últimos modelos de afeitadora S9000. Si tiene un modelo S9000 antiguo o de otra serie, consulte el resto de artículos.

¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips S9000?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: S9985/50 .

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