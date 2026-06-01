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¿Cómo puedo conectar mis dispositivos a la aplicación Philips Avent Baby Monitor+?

Si se pregunta qué dispositivos son compatibles con la aplicación Philips Avent Baby Monitor+, lea las siguientes directrices para ayudarle a conectarse.
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD973/37 , SCD921/26 .

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