¿Cómo puedo conectar mis dispositivos a la aplicación Philips Avent Baby Monitor+?

La aplicación Philips Avent Baby Monitor+ es compatible con los iPhone de Apple que ejecutan iOS 13 o posterior y con los teléfonos Android que ejecutan Android 5 o posterior.



Conexión del dispositivo con la aplicación Baby Monitor+

Cuando configure el dispositivo con la aplicación Baby Monitor+, la aplicación le pedirá que se conecte a una red Wi-Fi. Si la contraseña de Wi-Fi contiene un espacio, se mostrará un mensaje de advertencia en la aplicación.



Este mensaje le recuerda que ha utilizado un espacio en la contraseña de Wi-Fi. Si es correcto, haga clic para ir al siguiente paso y continúe con la conexión del dispositivo.

