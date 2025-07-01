Asistencia de Philips La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips

Si es un nuevo usuario de la afeitadora Philips o ha cambiado los cabezales de afeitado, tenga en cuenta que su piel deberá adaptarse al uso de los (nuevos) cabezales. Esto significa que puede sentir cierta irritación en la piel al principio. Deje que pase un periodo de adaptación de entre dos y tres semanas tras adquirir su nuevo sistema de afeitado Philips. También puede utilizar aloe vera, una crema hidratante suave o una loción para después del afeitado sin alcohol para reducir la irritación de la piel tras el afeitado. Deje que pase algún tiempo de adaptación para que la piel se recupere entre cada sesión.



Siga los consejos que se indican a continuación para obtener los mejores resultados con la afeitadora Philips y evitar molestias e irritación.

Asegúrese de que la piel esté limpia antes de utilizar la afeitadora Philips.

Asegúrese siempre de que la unidad de afeitado esté totalmente en contacto con la piel.

Aplique una presión suave y mueva la unidad de afeitado en círculos lentamente sobre la piel.

Recorte previamente el vello largo o difícil de afeitar.

Deje que pase algún tiempo para que la piel se adapte y se recupere entre cada sesión.

Al limpiar los cabezales de afeitado, la unidad de corte y el protector, recuerde que forman conjuntos entre sí. Si coloca accidentalmente una unidad de corte en el protector incorrecto, el rendimiento de afeitado óptimo puede tardar varias semanas en restablecerse.