¿Puedo sincronizar la aplicación Sonicare con la aplicación Apple Health?

Paso uno:

Descargue la aplicación Sonicare del Apple App Store e iníciela.



Paso dos:

Siga los pasos para utilizar la aplicación Sonicare y conectar el cepillo dental.



Paso tres:

En la aplicación Sonicare, toque el icono ... en la esquina inferior derecha de la pantalla de inicio.

Toque la sección Ajustes .

. Toque la sección Ajustes de Apple Health .

. Siga las instrucciones de conexión con Apple Health de la página.

Se requiere un cepillo dental conectado a Sonicare y el uso continuado de la aplicación Sonicare para iOS para sincronizar continuamente con la aplicación Apple Health.