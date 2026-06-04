Asistencia de Philips
¿Puedo sincronizar la aplicación Sonicare con la aplicación Apple Health?
Sí, en la versión 10.5.0, la aplicación Sonicare se sincroniza con la aplicación Apple Health.
Paso uno:
Descargue la aplicación Sonicare del Apple App Store e iníciela.
Paso dos:
Siga los pasos para utilizar la aplicación Sonicare y conectar el cepillo dental.
Paso tres:
Nota:
- En la aplicación Sonicare, toque el icono ... en la esquina inferior derecha de la pantalla de inicio.
- Toque la sección Ajustes.
- Toque la sección Ajustes de Apple Health.
- Siga las instrucciones de conexión con Apple Health de la página.
Se requiere un cepillo dental conectado a Sonicare y el uso continuado de la aplicación Sonicare para iOS para sincronizar continuamente con la aplicación Apple Health.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9903/01 , HX9957/51 , HX9361/69 .