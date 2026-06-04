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Asistencia de Philips

¿Puedo sincronizar la aplicación Sonicare con la aplicación Apple Health?

Sí, en la versión 10.5.0, la aplicación Sonicare se sincroniza con la aplicación Apple Health. 
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9903/01 , HX9957/51 , HX9361/69 .

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