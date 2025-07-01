¿Cómo puedo activar o desactivar el sensor de presión de mi Sonicare?
Si las siguientes instrucciones no sirven de ayuda, contáctenos o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online para que podamos ayudarle a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.
El cepillo dental Sonicare mide la presión que se aplica durante el cepillado para proteger las encías y los dientes. Si aplica demasiada presión, el mango cambiará su vibración. Puede activar o desactivar esta función si sigue las instrucciones que aparecen a continuación.
Coloque el cepillo dental en el cargador.
Mantenga pulsado el botón de modo/intensidad y pulse el botón de encendido dos veces mientras está en el cargador. El mango emitirá dos pitidos para confirmar que está activado.
Desactive el sensor de presión al mantener pulsado el botón de modo/intensidad y pulsar el botón de encendido dos veces mientras permanece en un cargador. El mango emitirá un pitido para confirmar que se ha desactivado.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:HX6481/11 , HX9690/06 , HX9903/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›