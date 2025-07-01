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Asistencia de Philips

¿Qué debo hacer antes de desechar mi vigilabebés?

Realice un restablecimiento a los ajustes de fábrica antes de desechar el vigilabebés para eliminar y proteger sus datos personales.

Le recomendamos que desconecte la unidad del bebé de la aplicación Philips Avent Baby Monitor+ seleccionando la opción "Desconectar Baby Monitor" en los ajustes de la unidad del bebé de la aplicación.

Para realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica, asegúrese de que la unidad del bebé esté encendida. A continuación, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado de la unidad del bebé durante 10 segundos hasta que la señal LED parpadee. Se ha completado el restablecimiento a los ajustes de fábrica.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD973/37 , SCD921/26 .

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