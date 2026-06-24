Asistencia de Philips ¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?

Para encontrar el modelo de su plancha de vapor de Philips y seguir el proceso de descalcificación correcto que se indica a continuación (no aplicable a generadores de vapor), consulte el manual de usuario o el número de modelo (por ejemplo, DST8050/26, GC4909/60) bajo la suela, como se muestra en la siguiente imagen.

¿Por qué es necesario descalcificar? Con el tiempo, el aparato puede acumular cal. Cuanto más dura sea el agua de su área, más rápido se desarrollan y solidifican las impurezas de cal. Descalcificar la plancha de vapor de Philips cada 1 o 2 meses puede evitar las manchas marrones, el agua marrón y las fugas. Una limpieza regular garantiza la máxima salida de vapor y prolonga la vida útil del aparato. Función de limpieza automática La siguiente información se aplica a todas las planchas de vapor de Philips. Llene el depósito de agua y encienda el aparato (si la plancha tiene ajustes ajustables, seleccione MAX TEMP y NO STEAM). Cuando se apague el piloto, desenchufe la plancha y sujétala sobre el fregadero de modo que la suela esté en posición horizontal. Active CALC CLEAN con el botón o el selector (varía según el modelo; mantenga pulsado si es necesario). Sacuda la plancha suavemente hacia delante y hacia atrás hasta que se vacíe. El agua, el vapor y la cal saldrán por los orificios de salida del vapor. Caliente la plancha y pásela por encima de un paño para limpiar la suela. Repita el procedimiento si fuera necesario. Repita todo este proceso una vez al mes o más si es necesario. Función de liberación rápida de la cal (base de la plancha) La siguiente información solo se aplica a: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885). Desenchufe la plancha y asegúrese de que está fría. Coloca la plancha en posición horizontal y presiona el bloqueo de Quick Calc Release en la parte posterior de la plancha. Retire el depósito de cal. Vacíela, enjuáguela y séquela. Limpie cualquier resto de cal o residuo alrededor del orificio de la plancha. Vuelva a insertar el recipiente y fíjelo en su sitio. Repita este proceso una vez al mes o según sea necesario. Función de liberación rápida de la cal (bajo la suela) La siguiente información solo se aplica a: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | Serie 8000 (DST80xx) | Serie 7500 (DST75xx) | Serie 7000 (DST70xx). Desenchufe la plancha y asegúrese de que está fría. Sostenga el aparato en posición vertical sobre el fregadero. Levante la palanca del colector de liberación rápida de la cal y extráigalo. Limpia con agua el colector Quick Calc Release. Agita con cuidado el aparato para que se desprendan las partículas de cal. Introduce de nuevo el colector Quick Calc Release en el aparato y baja la palanca ("clic") para bloquear el colector. Repita este proceso una vez al mes o según sea necesario. Función de depósito de cal integrado La siguiente información solo se aplica a: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889). Llene el depósito de agua y encienda el aparato (si la plancha tiene ajustes ajustables, seleccione MAX TEMP y NO STEAM). Cuando se apague el piloto, desenchufe la plancha y sujétala sobre el fregadero de modo que la suela esté en posición horizontal. Active CALC CLEAN con el botón o el selector (varía según el modelo; mantenga pulsado si es necesario). Sacuda la plancha suavemente hacia delante y hacia atrás hasta que se vacíe. El agua, el vapor y la cal saldrán por los orificios de salida del vapor. Caliente la plancha y pásela por encima de un paño para limpiar la suela. Repita el procedimiento si fuera necesario. Repita este proceso una vez al mes o según sea necesario.



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