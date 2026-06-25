¿Cómo puedo evitar que la leche se derrame del extractor de leche manos libres Philips Avent?

Es posible que el extractor de leche esté derramando leche debido a un montaje incorrecto del cojín y la copa. La conexión entre el cojín y la copa debe estar completamente sellada y cerrada.
Durante el montaje, asegúrese de que el borde envuelva completamente los bordes de la copa recolectora.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF439/01 , SCF531/11 , SCF532/11 .
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