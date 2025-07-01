Asistencia de Philips He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?

Todos los chupetes Philips Avent están libres de BPA. Como marca líder en productos para padres y para el cuidado infantil, Philips Avent considera de máxima prioridad la seguridad de sus productos. Para ello, cumplimos todos los requisitos de seguridad aplicables establecidos por los legisladores globales y seguimos las normas más estrictas.

Tras las noticias sobre el chupete Philips Avent SCF085/60, hemos verificado nuestros resultados y realizado más pruebas con DEKRA, la organización independiente de expertos en pruebas, inspección y certificación más grande del mundo. Estas pruebas también confirman que no hay BPA detectable en nuestras gamas de chupetes, incluida la muestra probada, y ha validado que no contienen BPA.