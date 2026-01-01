Descontinuado
10FF2CMW/00
Cada imagen cuenta tu historia
Una pantalla más grande para una visualización más cómoda. Visualiza tus fotos digitales en una alta calidad de densidad de píxeles y con un color digital perfecto en el Philips PhotoFrame 10FF2CMW; ahora con dos marcos de diseño para cambiarlos según tu ritmo de vida o por temporadas.
LCD de 25,9 cm (10,2")
Área visualiz.: 23,9 cm (9,4")
Los elegantes marcos son diseños con toques artísticos fáciles de cambiar que se encajan en el PhotoFrame para que éste se adapte a su ritmo de vida o a la decoración del hogar.
PhotoFrame te permite elegir entre cargar el dispositivo de forma estándar con CA o de forma inalámbrica con la batería recargable incorporada.
Los marcos de diseño son fáciles de cambiar e incorporan diseños con toques lujosos en aluminio pulido y caoba intenso y se encajan en el PhotoFrame para que éste se adapte a su ritmo de vida o a la decoración del hogar.
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