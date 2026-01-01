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Tipo de lámpara: H8/H11/H16
Luz blanca elegante de 6500 K
Diseño compacto para mejor instalación
Compatible con la mayoría de los automóviles
Cantidad de bombillas: 2
Para lograr ese estilo moderno y de alta tecnología, personaliza tu auto con las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential. Con una temperatura de color de hasta 6,500 Kelvin, estas bombillas proyectan una luz blanca moderna para que siempre pueda sobresalir entre la multitud con un haz de estilo.
El rendimiento óptimo con mayor durabilidad permite que las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential estén a la vanguardia de la tecnología LED. Gracias al doble mecanismo de disipación de calor (un ventilador incorporado y un disipador térmico de aluminio con revestimiento de anodización), estas bombillas LED para faros delanteros dispersan el calor de manera más eficaz y eficiente. Pueden funcionar con el más alto nivel de brillo durante un período más largo.
El modelo LED Philips Ultinon Essential utiliza un nuevo diseño de bombilla que integra el sistema electrónico de la caja de controladores, lo que permite contar con más espacio para la bombilla en el faro delantero y, por lo tanto, permite un ajuste fácil. Disfruta de la experiencia de uso directo: el diseño de una sola pieza permite quitar fácilmente el anillo central de la parte superior, sin necesidad de desatornillar. El diseño compacto de las bombillas LED Philips Ultinon Essential permite que puedan adaptarse a una amplia gama de modelos de vehículos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.
Opiniones
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme a los requisitos legales aplicables.