Fácil instalación gracias a su sistema electrónico integrado

En las luces LED Philips Ultinon se utiliza un nuevo diseño de foco que integra el sistema electrónico de la caja controladora en la estructura. Una caja controladora es el núcleo de una luz LED: controla aspectos de rendimiento, como potencia y salida de luz. En otras soluciones de actualizaciones LED del mercado la caja controladora está en la parte exterior de la estructura LED. Los LED Philips Ultinon la integran en la estructura para crear un diseño optimizado que utiliza el menor espacio posible. Un tamaño optimizado de LED es clave, ya que varias ópticas son muy pequeñas. El diseño compacto de los LED Philips Ultinon permite que puedan adaptarse a una amplia variedad de modelos de autos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.