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LED-HL [~H7]
6000 K
Luz con un 160 % más de brillo
Diseño compacto para un mejor ajuste
La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector automotor y lo ha sido por más de 100 años. Los productos de calidad automotriz de Philips se diseñan y elaboran según estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO pertinentes), lo que da como resultado estándares altos y constantes de producción. Los principales fabricantes de automóviles eligen lámparas Philips, porque cuando las compran, obtienen calidad, iluminación brillante y potente, un rendimiento de haz preciso y un estilo de alta tecnología. Disfruta de una conducción más segura y fluida.
Conducir en la oscuridad es difícil, por lo tanto, debes confiar en tus faros delanteros. Tanto la visión frontal como la periférica son importantes para mejorar tus capacidades de conducción y manejar de manera más segura. Con su haz brillante, los faros delanteros Philips Ultinon LED te permiten mejorar la visibilidad en hasta un 160 %. Una vez que experimentes este efecto similar a la luz del día, no querrás otra luz que no sea LED. Cuanto más puedas ver, mejor conducirás, más rápido reaccionarás y más seguro estarás. Así que no dejes que la oscuridad gane, escoge Philips y comienza a conducir por la noche con mayor confianza y control.
En las luces LED Philips Ultinon se utiliza un nuevo diseño de foco que integra el sistema electrónico de la caja controladora en la estructura. Una caja controladora es el núcleo de una luz LED: controla aspectos de rendimiento, como potencia y salida de luz. En otras soluciones de actualizaciones LED del mercado la caja controladora está en la parte exterior de la estructura LED. Los LED Philips Ultinon la integran en la estructura para crear un diseño optimizado que utiliza el menor espacio posible. Un tamaño optimizado de LED es clave, ya que varias ópticas son muy pequeñas. El diseño compacto de los LED Philips Ultinon permite que puedan adaptarse a una amplia variedad de modelos de autos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.
Opiniones
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.